近年來，司法亂象紛呈，已到了駭人聽聞的地步。儘管《港區國安法》落實後，律政司積極就判刑過輕的案件提出覆核或上訴，上訴庭亦往往擺出息事寧人的姿態，幾乎逢上訴或覆核必得直。然而，那班被上訴庭斷定為原則性犯錯、錯到不能再錯的下級法官，卻依然好官我自為之，毋須為過失負責，部分更獲升職加薪，司法界之官官相護，令人嘆為觀止。

例如那位狂收市民投訴的裁判官何俊堯，去年判一名涉於柴灣警察宿舍外掟汽油彈縱火的15歲少年感化3年及宵禁令，期間更發表金句：「唯一受傷可能係被告被制服嘅時候」。律政司不滿刑期過輕而提出覆核，日前遭上訴庭裁定原審原則犯錯，刑罰明顯過輕，改為少年索取勞教中心、更生中心等報告，還押至下月判刑。上訴庭更揭露，何官在原審時拒絕律政司主動提供協助或呈上案例，意味早前有法官大呻律政司不肯在原審時提出刑期參考的投訴，在何官這單「畸士」並不成立。然而這樣一位犯錯多多的裁判官，卻依然被司法機構裁定其涉及的6宗投訴全部不成立。

又如曾讚揚掟汽油彈被告為「優秀細路」的裁判官水佳麗，該案同樣獲律政司覆核刑期得直，上訴庭批准改判禁閉式刑罰，並直斥水官對被告的評價有失中肯。儘管如此，司法機構一樣裁定市民對水官的投訴不成立，甚至乎，她日前審理另一宗反修例案件時，再次爆出金句，指3名管有攻擊性武器及襲警的被告為「上進的小孩子」，問你服未！

顯而易見，司法界對於社會的批評忿忿不平，抵死頑抗，新上任的終院首席法官張舉能明言無意成立量刑委員會，律政司司長鄭若驊更再次為法官護航，表明不容許外界批評法官。在黃官充斥、殖民主義陰魂不散的大環境下，要司法界自覺維護國家安全難如登天。港府靠不住，司法改革還須中央出手。