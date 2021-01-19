美國耶魯大學一位學者半輩子研究股市，得出結論是市場要麼太高，要麼太低，很少處於合理水平。同樣道理，孔夫子一輩子研究人倫，他說：「中庸之為德也，其至矣乎，民鮮久矣。」意思是：中庸之道莫非就是宇宙的至理，可惜天下人很少能堅持這種原則。

誠然，世道人心一如市場價格，一時偏向這邊，一時偏向那邊，很少處於適當的平衡點。如果你不想老是被時代大潮擺弄，首先要認清現前人心是偏側於何方，一旦發覺偏側過甚，便得作自我調整。

早在7、8年前，筆者已在報章專欄中敬告讀者，這是一個強者失運、流行「打大佬」的年代。這一代人都是在電玩遊戲陪伴下成長，遊戲一關過一關，關關有大佬，久而久之，人們就養成了逢大必打的習性，對強者、對大佬總有莫名的反感。所以在這個時代，政府、建制力量、軍警、大企業，一切強者的象徵都容易招人惡感。

世界上最大的強者，莫過於美國的民主體制，行之200年，有近乎神聖的地位，美國國會山莊更加是民主世界的殿堂，這殿堂卻剛經歷了史上第一次的平民衝擊，事件造成5人死亡。暴民強闖國會山莊，只是整場反建制運動的其中一幕，實際問題遠不止於此。美國正掀起一股反對傳統財閥政治的風潮，人們對依此建立的整個民主機制都表示懷疑。眾議院前議長金里奇宣稱，他不承認民主黨人拜登是合法的下任總統，德州更有聲音說要透過公投脫離美利堅聯邦。

今次美國總統選舉雖然惹起爭議，但問題當真嚴重到要挑戰選舉合法性，甚至要讓聯邦體制散架的地步嗎？我們作為旁觀者，當然覺得不是，但好些當局者偏認為自己是「造反有理」。其實，他們都是在「打大佬」的風潮中走得過偏，進而迷失了自己。