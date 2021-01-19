「物以終為始，人從故得新。」迎春接福，大家所願，之不過，新冠肺炎第4波疫情爆到失控！沒有花市，沒有煙花，沒有許願樹許願，「恭喜發財」有口難言，還有多少市民覺得自己是在「過年」，心裏有「普天同慶」之悅？

庸官一再收緊禁聚令，晚上禁堂食，酒樓食肆一片哀嚎，但疫情並未見受控！年近歲晚，政府叫人咪同家人團聚，呢個新年大家食自己啦！反正市面一片蕭條，市民由去年初抗疫抗到新一年，已習慣庸官嘅無能，只能自求多福！老朽已習慣晚晚在家煮食，老人家不宜油膩，麥皮清粥簡簡單單又一餐！

年紀大機器壞，「身老怯增年」，新一年，老朽最大願望不是「老謀深算」，而係「不癡不聾」，最緊要腰骨挺直，膝頭哥仍有力，踎得低不能昂然企番起身都能夠慢慢站起來！大家千祈唔好笑，老朽早前仆倒兩次，一次落小巴就係不知何故控制不了而仆倒，幸好只擦傷了手掌心和膝蓋，碎了老花眼鏡！另一次出門丟垃圾又不知何故失去平衡，差點兒跌碎腕骨，幸好只是左手腫了，找跌打老師傅療傷3次已無大礙，右手仍能寫字賣文，否則斷炊就大鑊！

講起斷炊，政府防疫抗疫失策，保就業又唔到位，今個牛年，打工仔睇嚟冇啖好食！呢，財爺日前發表網誌吹淡風，料失業率創16年新高，升破7%，增至27萬人丟飯碗！事實上，旅遊、餐飲、零售業已經嗌晒救命，餐飲業盼春節期間堂食可以到晚上9時，容許晚市5至6人一枱。不過，庸官連家庭團聚都想叫停，餐飲業呢個願望恐怕要落空！新年過後，肯定掀起更多結業和裁員潮，破產申請個案必大增。

政府抗疫無能，一味懲罰市民，香港儼然成為悲情城市，市民搵食艱難，物價又貴，一隻兩斤多嘅活雞要250元，新鮮豬肉亦貴到飛起，基層裝何面目拜新年？