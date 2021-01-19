正當特區政府宣布，採購的新冠肺炎疫苗將在農曆新年後陸續抵港，傳媒卻不住傳來壞消息，在英國和美國都發生接種疫苗後出現副作用的案例，其中赫然出現死亡事件，令一心盡快接種疫苗的市民態度有所保留。最新是挪威的案例，去年底有約3.3萬人已接種首劑新冠疫苗，當中最少有29名長者接種後死亡，當局相信其中13宗可能跟疫苗常見的副作用有關。消息給大家的印象，是新冠疫苗匆忙推出，是否試驗不足，所以才出現這麼多的不利消息？

現時英、美和挪威推出的，大部分是德國BioNTech與美國輝瑞合作，以mRNA技術研發的疫苗，而港府亦有購入BioNTech與上海復星合作的新冠疫苗，基本是同一技術研製，現今打算農曆新年後推出供市民接種的便是這款疫苗。不少市民的印象，是目前疫苗安全性未明，出現多宗死亡個案更令人心惶惶，相信更多人會對接種打退堂鼓。

雖說挪威這次的死亡案例，不乏80歲以上的長者，但剛好特區政府安排優先接種的，也正是長者、接觸大量群眾的行業人員及醫療工作者，尤其是強調居住院舍的長者。如果長者特別對疫苗不適應，香港的院舍長者豈不是成為新疫苗的白老鼠？

有傳媒報道不同國家市民對接種疫苗的意願統計比較，發現名列前茅的是泰國、英國及丹麥，分別有83%、80%和70%受訪者稱如果有疫苗供應，會願意接種。兩岸三地中，中國大陸、香港及台灣分別有61%、40%及41%稱已接種或會接種疫苗。

有關疫苗的不利消息不住傳出，早前有美國存放疫苗冷藏設備不合格、稀釋疫苗錯誤等，英國衞生當局對疫苗是否可以混合接種亦前後矛盾。香港市民一向對接種疫苗有所保留，現今加上挪威傳出的壞消息，怪不得市民更加猶豫，不知是否會令拒絕接種者增加？