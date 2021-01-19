英國政府為擁有BNO的香港市民提供定居當地新方法，新簽證將由本月31日起接受申請。申請人可選擇在英國逗留最多5年，再憑定居簽證住滿一年後，便可正式申請成為英國公民。這套所謂的「5+1方案」為BNO港人與其家屬度身訂造，據英國內政部估計，5年內將吸引近百萬港人移民。

英國內政部估計的數字固然是天方夜譚，但面對脫歐危機，公然要透過BNO計劃吸金，包藏禍心，吸盡港人資產以支撐英國經濟衰退，市民千萬不要上當。英國脫歐後前景不明朗，又受到新冠肺炎疫情夾擊，生活想必不會好過。筆者在香港經歷了幾次大潮，一次是1997年回歸，親身見證很多移民港人適應不了外地生活，最後還是回流返港，不但錢花光了，樓房也一早賣掉，回港後樓價太高買不起，只能從頭來過，前景堪虞。

英國這個BNO移民計劃，顯然有違1984年12月19日與中方互換的外交協定。中英簽署《聯合聲明》後，為解決本港遺留下來的國籍問題，雙方交換協定，英方承諾在港的英國屬土公民，從1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可以繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。

回歸時，中國對同時持有特區護照及擁有居英權的港人採取寬鬆處理手法，惟英國惡意改變BNO的用途，變成入籍申請手法之一。中國外交部發言人指中國已經多次就有關問題表明嚴正立場，英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作英國國民（海外）護照問題，干預香港事務和中國內政，這到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照作為有效旅遊證件，並保留採取進一步措施的權利。

針對有關的BNO移民方案，日前有行政會議成員提出以取消雙重國籍形式作反制。惟政府指國籍問題非常敏感，中、英政府當年就BNO議題已有共識，批評若有人單方面偏離協議，中方作反制行動亦是理所當然，港府會配合中央採取需要的反制措施，但強調港府目前不知具體方案，雖然行政會議無討論，但亦會配合中央採取反制措施。

事實上，英方計劃旨在移民及入籍，倘若提出申請，就應該取消中國國籍、投票權及禁止擔任公職人員。倘若有港人申請BNO特別簽證，就不應該食兩家茶禮，政府應就申請外國國籍問題劃線，停止港人繼續持有雙重國籍。選擇BNO特別簽證人士，已經打算去做英國人，既然目標明確，就應該放棄中國國籍，亦不應擔任公職人員或公務員。

英方計劃帶有針對性，已經超出旅遊證件的範圍。中國憲法並不允許中國公民持有雙重國籍，現階段港府需撥亂反正。公務員為香港服務，而區議員、立法會議員、行政會議成員更直接或間接參與香港政策，倘若身為中國公民的同時效忠他國，恐怕會引起爭議，故應該禁止持有雙重國籍。