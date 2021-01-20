香港的疫情正在失控的邊緣。

油尖旺地區是香港老區、舊樓林立，設施老化。今次在油麻地爆發疫情，主要是從外輸入病毒經社區傳播，輾轉到油麻地區的舊樓便找到適當的生長環境，大肆壯大擴散。

油麻地區的舊樓群只提供了環境，主因是政府與社會未能堵截病毒在社區傳播。若油麻地區守不住，病毒會往其他舊區蔓延，便是全面失控。舊區的環境複雜，防控不易，入侵之後清理困難。以特區政府的既有政策措施與執行能力，相信會一籌莫展，沒法控制。第4波演變成第5波，我的預期不幸而言中。

政府一直抗拒全民檢測，現在在舊區爆發，還是抗拒採預防的檢測。一棟一棟樓宇強制檢測沒用，疫情擴散底下，便增加多棟樓宇檢測，但始終不敢採有效的小區強制檢測，也抗拒實施禁足令。美其名為精準防疫，但實際只是被動地精準發現確診病者。被疫情的擴散牽着鼻子走，但總的還是慢幾拍。今天確診這裏，便精準強制檢測這裏，明天確診那裏，便精準強制檢測那裏，這不是精準防疫。一無防疫；二無精準。基本上不知疫情怎樣發展，又怎樣談防疫呢？

政府說防治疫病的政策是張弛有「度」，結果是過於執着放寬防治，實際沒有「度」。或許政府急於恢復經濟，也或許並不是擔心社會大眾的民生經濟受損，只是害怕被有關行業責難批評，面子過不去，便不顧後果，心存僥倖，放寬規管，讓疫病借機進一步擴散。

政府說是依據科學、依賴專家，但香港的專家自以為是，只懂跟英美的錯誤做法，目中無內地成功防治疫情的經驗。反對全民檢測，反對小區封鎖防治，反對禁足令。是香港的專家不專家、不科學？抑或是他們看林鄭月娥的臉色阿諛奉承，不敢堅持科學？

林鄭月娥親自領軍防治疫情，疫情失控絕對反映政策措施失誤，她為甚麼不親自負責，向社會道歉？與其效法蔡英文，不如把防治疫情的領導權力卸下，讓更懂的官員專家掛帥，力挽似乎有既倒迹象的狂瀾。更關鍵的，香港不要捨近求遠，應禮聘鍾南山院士帶領國家的專家組來港幫助特區政府糾正一直以來的政策失誤，制訂有效的措施，應對正在失控的疫情。

內地城市防疫失誤，必然追究官員，也迅即調整工作班子和政策，香港為甚麼這麼特別呢？

既不追究責任，又不糾正錯誤，讓疫症蔓延，他們是求香港的攬炒，抑或要置之死地而寄望能後來復生呢？香港可悲！