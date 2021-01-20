《港區國安法》公布，迄今為止辦理了4宗「大案」，一是抓了「反中亂港總指揮」、有首席漢奸之稱的黎智英。二是棄保潛逃被內地抓獲的「十二人蛇」，最近已在深圳判刑。三是抓捕了組織策劃和參與「35+攬炒」行動的55人，其中有鼓吹「違法達義」的「法律教育人士」和反中亂港多年的政客。四是抓捕了幫助「十二人蛇」潛逃的香港11疑犯。

此4宗案件，「十二人蛇」案中有人「認罪態度較好」獲得輕判，據說是因為交代了「上線」和「同案共犯」，乃「立功表現」。與此同時，也傳出了「35+攬炒」案中有人要「轉為污點證人」，指證篤灰案中的組織者、策劃者，以爭取「輕判」或者「放生」，而那些「組織者」、「策劃者」為了「爭取寬大處理」，會不會也要交代點甚麼呢？會不會也要「篤」出點甚麼呢？暫且不知道。

出現這種情況，首先說明《港區國安法》是有威力的，是令案犯驚懼的。其次說明在國安法威力和壓力面前，那些案犯要以「端正態度」、「認識罪咎」、「放棄頑抗」，有所交代，方能被「從輕發落」。

三是他們的棄惡從善，獲得輕判發放正面訊息，對國安法辦案，震懾、瓦解干犯國安法的搗亂破壞之人有攻心作用。

四是讓世人看到猖狂多年、橫行霸道的反中亂港勢力其實不堪一擊，他們平時「豪情萬丈」、齜牙咧嘴聲稱的甚麼「兄弟同心」、「齊上齊落」、「共同進退」、「絕不背叛」、「絕不篤灰」，不過是互相欺騙，如果有誰信了，那就是天下第一號傻瓜。香港反對派如此齷齪不堪，最大的原因是，他們中的大多數皆為極端自私自利之徒，其「從政」、「抗爭」，叫喊各種漂亮動聽口號，擺出「為民請命」、「誓死不屈」的架勢，都不過是在為自己謀私利，欺世盜名而已。為此，他們經常內鬥撕扯，互相使壞，篤灰出賣，打得不可開交。如今所為，「濕濕碎啦」！