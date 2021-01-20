港府要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》、效忠特區並對特區政府負責，前年反修例黑暴期間成立的「新公務員工會」急急宣布解散，令人啼笑皆非。為何要解散？他們不是揚言永不放棄嗎？過去一年多他們為黑暴搖旗吶喊，不僅發動反政府集會，而且參與反國安法「罷工公投」，那是何等囂張；現在為求自保，紛紛作鳥獸散，工會僅成立一年多便告夭折，這又是何等狼狽。唉，早知今日，何必當初！

一次不忠，百次不用，這班人吃政府反政府，根本沒有資格做公務員，解散工會也逃不了責任。日前美國國會山莊發生暴亂，紐約市長白思豪明言，如有任何紐約市公務員攻擊美國政府，將被解僱。反觀香港，反骨公僕比比皆是，不少人甚至淪為暴徒，但至今被追究和處分的個案寥寥可數。即使是異常高調的新公務員工會頭頭顏武周之流，也只是被免去署任職位而已。大家不妨想像一下，若是在港英年代，這種人還可以繼續吃皇糧嗎？

凡走過必留痕迹，新公務員工會已經不存在，惟這班反骨公僕留下的污點永遠也抹不掉。他們為了保住鐵飯碗，也許會乖乖簽署聲明及宣誓，但這不能說明他們擁護《基本法》和效忠特區政府，反而證明他們虛偽醜陋。既然要與政府對着幹，就應該恥食周粟，為何要為五斗米折腰？綜觀全世界，也只有香港這種畸形社會才能容許這麼多反骨公僕。例如香港電台，作為每年耗資逾10億公帑的政府部門，卻專門與政府唱反調，以致淪為反中亂港喉舌，可謂咄咄怪事。

所以說，單單宣誓是解決不了問題，要防止公務員籠裏雞作反，關鍵在於重整紀律，嚴格管理，凡是不守規章制度尤其是參與反中亂港活動者，除了革職查辦，還要追究刑責。過去沒有《港區國安法》，港府也許投鼠忌器，現在有了尚方寶劍，再也沒有理由不清理門戶。