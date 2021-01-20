到底幾時可以除口罩？2021年了，美國總統今天都換人了，全世界都好像和2020年頭沒有分別，尤其是香港，疫情比當時更厲害，周一新增107宗確診個案，相信大部分人都對這個臉上的口罩又愛又恨。

本港累計病例9千多宗，相信本周內有機會破萬，市民真的要開香檳慶祝，不過是慶祝自己還有幸活着。在無能政府管治下，抗疫好像永沒有成功的一日，漏洞百出，每次補完鑊便又到另一方面出事，層出不窮，嘆為觀止。最近油麻地大檢疫，又被發現了另一個疫彈。最近兩周本地錄得的700多宗個案中，超過四分一為南亞裔人士，主要為尼泊爾及印度籍，個案多數居於「疫區」油麻地及深水埗，因為語言不通，令追蹤工作困難。部門更被質疑未有根據指引作傳譯支援，通知住戶疏散的通告只得英文。

政府不是不知道這些地區南亞人士聚集，只是一直忽視這個計時炸彈，現在出了事才趕忙透過社交網站及媒體等渠道，將防疫資訊翻譯及拍短片，呼籲有關人士注意及前往檢測。時間緊急，等多一分鐘便多一分播疫機會，南亞疫彈四圍走，病毒由小區蔓延到全區，可以輻射性擴散到全港，走甩一個人，可能幾十幾百人被傳染，這就是為何抗疫一年，特區疫情始終不能清零的原因。

一場疫症揭示種種社會問題，完全是因無能政府多年來沒有正視，癌細胞演變成大腫瘤，擴散全身，病入膏肓才想動刀處理，為時已晚。南亞幫假難民問題便是最明顯例證，各界老早呼籲要根治這治安毒瘤，官員卻懶得理，他們由小數目累積過萬，本來集散元朗及油尖旺深水埗，現在遍地開花，全港九新界都見魔爪伸至，不但破壞治安，亦成疫潮的危險火藥庫，一爆便牽連甚廣，甚麼歌舞群組也比不上，現在才拆彈恐怕粉身碎骨。