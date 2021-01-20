港府充斥尸位素餐的庸官早就不是新聞，但尸位素餐也就罷了，還要專門唱反調，唱反調之餘還要自以為得計，骨子裏則是嫌貧愛富，寡情涼薄，這種庸官最是垃圾。勞福局局長羅致光號稱IQ 160，但對於社會問題束手無策，甚至連裝個樣子虛應故事都懶得做。這種官是不是垃圾，市民心中有數。

最新一例，羅局長居然打起長者乘車優惠的主意來，聲稱考慮到通脹及公共交通工具加價，預告未來會將2元乘車優惠調升至3元。羅局長彷彿有大條道理，但必須問自己，政府推出長者乘車優惠的本意是甚麼？是鼓勵他們在社區活動，建立關愛共融的社會，多點出行，不用整天屈在家。這可說是港府回歸以來寥寥無幾的德政，偏偏庸官連給長者的少許優惠都錙銖必較，還要一加便是50%，叫基層長者情何以堪？

對於月薪高達30多萬元的局長來說，出入有專車代步，他們當然對乘車優惠不屑一顧，甚至覺得由2元加至3元也是濕濕碎。但對於沒有收入，只靠積蓄或政府援助度日的基層長者，乘車優惠大幅加價，即是叫他們禁足在家。網民鬧爆羅局長Cheap精，顯然不是偏激之言。事實上，當局早前已因為乘車優惠有濫用情況，急欲規定長者必須改用個人八達通，卻懶理部分長者不懂申請，淪為擾民之舉，再次反映庸官嫌貧惡老的冰山一角。

最近疫情失控，本報揭露其中一個防疫盲點，乃是當局縱容外傭放假開無罩大會，並對接連爆疫的外傭宿舍毫無監管，結果連申訴專員都看不過眼，針對政府對外傭宿舍的規管展開主動調查。但好一個羅致光，不是想方設法堵塞防疫漏洞，反而拋出大堆數字，力證外傭染疫比例不及香港整體人口，若立法禁止外傭聚集涉種族歧視。嘿，原來IQ爆棚的高官只懂乜都Say No，納稅人高薪養垃圾，可以Say No嗎？