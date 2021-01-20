去年6月底，香港通過《港區國安法》之後，不少評論者言之鑿鑿，說香港金融市場必然掀起龐大的走資潮，勸喻人們應趕快沽售股票，換成美元，再開設離岸戶口，一派「走得快，好世界」的模樣。

當時，筆者舊同學中的「黃絲」群委實忙了好一段日子，彼此熱切交換情報，哪一家銀行的手續費低，哪類型的戶口資金下限適合，來回比對，心情又迫不及待。尚幸在下囊中羞澀，不必為是否該轉移資產而煩惱，也就落得做個清閒自在人。

晃眼間半年過去了，朋友們要搬走的資金，也搬得差不多，到頭來，香港的金融市場當真走上了下坡路嗎？答案剛巧相反，推出《港區國安法》之前，恒生指數大概處於25,000點，到本文執筆時，恒指氣沖牛斗，半日急升近900點，正向3萬點大關逼近。昔日聽信「香港將死」，在股市低位賤價而沽的股民，此刻恐怕都在捶胸頓足。

1月18日，香港股市總值突破了50萬億元的歷史紀錄，套用一句俗語，本地市場可說是「肥到襪都着唔落」。過去，港股每日成交金額能超過一千億元，已算是成績驕人；近期，每日成交金額若低於二千億元，已經足以讓人沮喪，真可謂「此一時也，彼一時也」。

中美兩國的貿易戰丶新冠肺炎疫情，再加上推出《港區國安法》，特區政府表面看來正遭受連環重擊，很多人以為香港定必死翹翹。殊不知危中有機，正因為中國與美國交惡，很多中資企業爭相轉移陣地，來港上市，而落實《港區國安法》之後，特區回復安寧，大量內地、外地的資金紛紛湧入，使香港交易所的生意多得忙不過來。

半年前忙不迭將港元資產換作美金的人，如今反倒在叫苦，因過去一年，美金的幣值拾級而下。