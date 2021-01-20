呢個廢柴政府，施政完全冇糾正錯誤嘅能力，一錯再錯三錯都係要堅持錯下去，唔通聽得王菲嘅《執迷不悔》多？資不抵債長期財困嘅海洋公園，如果不是去年中獲港府撥款54億元救亡，應該已經「壽終正寢」，關門大吉，留下一個叫「集體回憶」嘅歷史印記，供港人望風懷遠憑弔！

之不過，庸官獨愛呢個「末日公園」，一味「我捨不得你」係都要做敗家仔，一意孤行要填呢個「香港黑洞」！港府又再宣布再「泵水」約67.9億元協助公園轉型，就係免費開放山下園區，並加入外判模式，期望佢重生喎！

講真，海洋公園度咗成年橋，拋出個所謂「重生方案」，要言之，就係宣布山下嘅「海濱樂園」免費開放，部分設施改由私人承辦餐飲零售，其實即係「金蟬脫殼」，重乜鬼生啫？而山上嘅「高峰樂園」屬收費區域，玩機動遊戲就要逐樣計，而最吸引小朋友嘅標誌性劇場如海豚表演就永久取消，阿哥，海洋公園仲有幾多海洋生物啊？庸官「擇錯固執」後就話公園重整後希望可自負盈虧。

局長大人，發夢冇咁早吖！睇吓呢個政府搞迪士尼樂園又係一鑊泡，一樣蝕到嗌救命！呢，就連美食車咁簡單嘅營運都搞到營運者牙牙學語，即係「媽媽有聲」啊！你話要海洋公園重生，不如叫侏羅紀公園復活仲易咯！要海洋公園自負盈虧，睇怕老朽都中咗六合彩頭獎啦！根本就係嘥氣。

依家要等海洋公園重生，一招「金蟬脫殼」梗係唔掂，海洋公園又一味縮水搞外判，更變唔出乜新把戲，有論者又話重生要睇吓個「躍動港島南」計劃掂唔掂，啲餐飲零售又是否吸引喎！依家乜都估估吓，躍動若然失敗，甚且傷咗脊椎神經，躍動肯定無望，死多兩錢重就有份！與其年年伸手乞撥款，樣衰到痹，不如壯士斷臂執咗佢！用塊靚地起樓幫庫房既實際又冇閉翳！