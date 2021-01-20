政府將於下個月公布新一年度財政預算案，而是次亦會成為回歸以來最具挑戰的預算案之一。受到全球經濟不景的多重衝擊，加之新冠肺炎疫情仍存有相當大變數，本地各行各業均遭遇不同程度的打擊，當局應要「積極有為」創造利好條件，促進社會復甦的速度。

不容置疑，香港正經歷前所未有的經濟下行危機，多項經濟指標均表現不彰。於去年，本地生產總值在首3季下跌約7%，幸然從下半年起數字的跌幅相對放緩。至於失業率，8月至10月錄得6.4%，創自2003年非典型肺炎疫情時的新高，反映勞工市場需求持續疲弱。另外，物價通脹率亦維持在極低的水平，首10個月平均每月為1.5%。

在當局的諮詢文件中，有多項不明朗因素仍衝擊本地的經濟市場。首先即為海外及本地的疫情發展，威脅到全球經濟復甦的步伐；另外就是中美貿易戰所帶來的不確定性；最後是為地緣政治局勢的變動，就如英國脫歐後波動所產生的漣漪效應。當然，香港背靠經濟快速恢復的祖國，對於我們來說是利好的因素，有助為香港出口提供足夠的支持及動力。

在過去一年，政府為應對疫情所帶來的衝擊，其多項紓緩措施令一次性開支大增，總開支較前年多1,200億元，使是次財政年度錄得相當高的赤字。雖然如此，當局應在疫情尚未結束之前，盡力幫助各階層市民度過經濟的寒冬，「撐企業、保就業」不應只是淪為口號。

環觀各個政黨向政府所表達的意見，當局理應加以慎重納入考慮之列。有政黨建議，除維持往年的紓困措施外，亦需設立失業援助金幫助受疫情影響的勞工。具體措施可能是為20萬的失業人士，提供為期半年的每月6,000元救濟金，開支估計能控制在100億元以內。此外，當局亦可豁免市民及企業來年度的預繳稅項，以讓他們有較多的現金流作為應急之用。

與此同時，亦有政黨向當局提出開源的措施，包括上調博彩稅及增設更多體育類別的投注項目，又或適度上調股票的印花稅額，在不明顯影響交投量的情況下開闢收入。另外，一些建設性的紓困措施，如為減租的業主免除部分利得稅，增設租屋及聘請外傭的扣稅項等，均能為中產人士提供一定的援助。

另有政黨針對疫苗向政府建議，設立10億元的「疫苗注射保證基金」，為接種疫苗後出現嚴重副作用的人士提供財政資助。該政黨同時亦要求政府，推動公共場所的疫苗准入碼制度，以鼓勵更多市民接種疫苗，加快形成群體免疫機制控制疫情。

當然，經濟下行最基礎的原因仍是疫情的緣故。若然本港在未來一段時間後仍未完全做到「清零」，又或出現失控的社區爆發，當局或需採取更進取的措施，例如採取大規模檢測及封城相應的政策等。屆時所造成的經濟損失可能相當龐大，但我相信市民還是希望當局能在預算案中反映相關的預想情況，為一切的可能性也作好應有的準備。