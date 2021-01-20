神州觀察：討薪不果逼自焚　莫讓悲劇頻上演

內地近年落力整治欠薪問題，包括於年終高發時段展開各類專項清欠行動，及在法律和制度層面進行完善，譬如將惡意欠薪「入刑」，設立工資保證金制度、企業黑名單制度等，力爭構建行之有效的欠薪預防機制。只是相關情況仍時有發生，一些討薪者甚至仍需以極端方式，以換取社會關注，足見機制漏洞仍然不少，當局需繼續強化監管職能，設法避免悲劇頻繁上演。

江蘇泰州市日前發生一起自焚維權惡性事件，一名中年男子當街淋潑汽油上身並點燃，瞬間成為火人，雖被眾人合力救下，惟其向死之心堅決，燒傷嚴重卻拒絕送院救治。據當地官方通報，事主是一名外賣員，早前承攬當地某公司的「餓了麽」配送業務，惟至上月初因配送費結算發生糾紛，多番向公司討要不果下，終致行此極端；事後當局強調高度重視事件，已第一時間組織專家醫療團隊全力救治，並成立聯合調查組展開調查，此外又與「餓了麽」公司交涉支付醫療費用問題。

相關糾紛具體如何產生，乃至當事雙方孰是孰非，目前或難斷言，但問題是，有人因此被逼上絕路，當街淋油自焚，何以至此？勞資糾紛也好，惡意剋扣薪酬也好，不是有正常法律渠道可循、有多重預防機制制約嗎？很顯然，相關渠道、機制在本次事件中都失效，那麽失效的原因在哪裏，責任誰屬，勢需追查清楚，因為這才是導致悲劇產生的源頭，及防止類似悲劇重演的關鍵所在。須知螻蟻尚且貪生，何況人乎？但凡有個痛快說理的去處，能及時提供指引、援助，想必沒人會執意尋死。

更需看到，2020年是殊為不易的一年，民眾遭受新冠疫情、水旱災害、蟲災等天災人禍，加上持續中美貿易戰等複雜險惡的國際環境衝擊，日子都很不好過；下崗的下崗，失業的失業，有工開還需被欠薪，同時又需面對「薑你軍」、「向錢葱」等百物騰貴的現實壓力，從政府到社會各界都應發揚守望相助、同舟共濟的精神才是。現實卻是，近期一些資本家刻薄自私，員工上趟廁所也要被罰錢，加班勞累致猝死，公司不是冷言冷語相對，就是極力撇清關係，逃避賠償責任，十分無良。

只是那些捱不下去的、被逼上絕路的，亦非都是「乖乖」選擇自我了斷，像湖南武岡市早前便有患癌老翁為了不想連累子女，竟挖洞把自己埋掉；有些人更會以血腥暴力方式報復社會，或當街隨機斬殺無辜，或在巴士上縱火、放炸彈，攬住大家一起死，從而引發更大的社會悲劇及產生更大的社會成本。故而政府不能總在事後才「高度關注」，而需將日常監管預防落實到位，及早化解危機。