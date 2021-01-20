正論：兩制失敗非戰罪　一切皆是人問題

回歸逾23年，「一國兩制」運作逾23年，從當初為了實現平穩過渡而設計的劃時代制度，到了今日荒腔走板，走樣變形，前年的反修例黑暴更將兩制所有蛀蟲穢物揭開，臭不可聞。然而，這並非意味一國兩制的設計出了問題，相反，兩制設計有其現實和歷史意義，問題只是出在執行的人身上，亦即是人的問題。特區由崇洋媚外的庸官當道，要忠誠無忠誠，要能力無能力，大事做不到，小事做不好，香港要重回正軌，首要解決人的問題。

所有的制度都是為當時的形勢服務，一國兩制也不例外。由於香港實行資本主義制度，中國則是社會主義制度，為了實現國家和平統一，保持香港繁榮穩定，鄧小平遂大膽提出「一國兩制」來解決回歸問題。由此可見，一國兩制的本意和設計是好的，也是最符合香港和國家當時利益的。無奈形勢不斷轉變，兩制執行不得其法，北京過於迷信「港人治港、高度自治」，特區4位特首沒有一個能孚眾望，結果再好的制度落在庸官之手也會百病叢生。

君不見，回歸以來香港亂象一浪接一浪，「高度自治」變成兩制凌駕一國，「港人治港」變成餘孽治港，由反23條立法，到反國民教育，再到佔中、旺暴，以至反修例黑暴，外部勢力如入無人之境，洋奴漢奸呼風喚雨，中央作為主人家反而靠邊站，簡直是咄咄怪事。反觀內地集中精力謀發展，成績驕人，經濟總量位居世界第二，創新科技獨佔鰲頭，一國和兩制此長彼消。

事實上，一國兩制又好，一國一制也罷，都是因時制宜，因地制宜，因人制宜。香港某些人總將一國一制視為洪水猛獸，總以為兩制比一國優越，但隨着時間遷移，水落石出。單以創新科技來說，中國內地大力推動和發展，愈行愈前，深圳固然成為中國的硅谷，5G技術更是領先全球，即使應用到民生方面，掃一掃QR code即可看到餐牌，電子付款亦較香港方便，若繼續盲目地說兩制勝過一國，不是自欺欺人嗎？

更有甚者，一場新冠疫情肆虐全球，西方國家抗疫無能，死傷枕藉，中國則以舉國之力集中抗疫，封城鎖國在所不惜，終於在短時間內戰勝疫魔，經濟更在逆市中有可觀增長。對照美國抗疫不力，感染及死亡人數冠絕全球，最近的總統選舉更是亂象不絕，足見美式民主已走入歧途。當然，內地在經濟、創科、抗疫都有卓越表現，但不代表其制度完美無缺，相反，中國至今仍有貪官問題、保護傘問題、環境污染問題，說明每個制度都有好與不好，惟有與時並進，取長補短，糾錯完善，方能迎合潮流，脫穎而出。

香港這一制也不例外，同樣需要糾錯完善，捨短揚長。總的來說，一國兩制之所以亂象叢生，根子是執行的人出錯，是中央選人不當出錯，是4位特首窩囊透頂、能不稱位出錯，同時中央過於迷信港英培養的公務員隊伍，以為他們有極高執行力，全然不正視忠誠問題，去殖化至今不敢觸碰，以致人心不回歸，公務員籠裏雞作反，就連問責高官也陽奉陰違。

可以非常客觀地說，一國兩制之敗，正是敗於一班無心無力的廢官、有力無心的膠官、有心無力的庸官，以及黃皮白心的港英餘孽。無心無力的廢官俯拾皆是，佔了特區政府絕大多數，他們尸位素餐，沽名釣譽，只出糧不做事，基本上歷屆政府的高官都是如此；有力無心的膠官也有不少，他們徒有一張利嘴，位高權重卻能力欠奉，成事不足敗事有餘；有心無力的庸官較少，他們雖然有心服務社會，奈何眼高手低，力不從心，一事無成。

至於黃皮白心的港英餘孽不用多說，由曾蔭權到林鄭月娥再到大部分公務員皆是這一類。他們吃港英奶水大，自詡辦事能力高人一等，深諳港情，其實心裏無國無家，崇英戀殖。單是兩位特首，一個不肯放棄英國人賜予的爵士銜，另一個明言日後將偕丈夫兒子到英國退休。他們表面上對中央忠誠，實際上明頂暗抗，事事以港英那一套為先。君不見，林鄭至今拒絕跟從內地全民強制檢測將疫症清零的可行之法，反而倣效英美國家指望疫苗打救，結果香港疫情失控，經濟插水，全民等死。公務員隊伍也是一樣，薪高糧準卻不做事，在黑暴一役更公然反中亂港。

人的因素第一，可以再舉個例子說明。黑暴持續逾年，前年中央及港府多次揚言「止暴制亂」，但警隊依然一盤散沙，執法如「點指兵兵」，黑暴氣燄囂張。然而同一隊警隊，換了一哥後煥然一新，止暴制亂取得顯著成效，至今大局底定。同樣的3萬人，換了一個人後分別居然如此巨大，不就是說明人的問題至關重要嗎？

再看港府抗疫毫無章法，疫情持續惡化，與內地及澳門疫症清零恰成鮮明對比，更證明人的問題主宰一切。更不堪的是，明明在中央協助下，港府將亞博館改為港版方艙醫院，又在迪士尼竹篙灣興建檢疫中心，理應可解決「等到病，等到死」的問題，然而事與願違，堂堂國際大都會居然發生市民等候檢疫「等到死」的大醜聞，港府已不止無能，而是無恥，以百姓為芻狗。

由抗疫無能、檢疫無策，到大手筆購入效用與安全成疑的疫苗，再到救市紓困措施，動輒耗費公帑「億億聲」，全部都是大慷老百姓之慨，結果成效不彰，確診數字居高不下，市道一潭死水，粵港澳通關無期，市民如同試驗疫苗的白老鼠。更遑論港府年年花費1.5億元滅鼠，老鼠愈滅愈有，隻隻比貓還大，衞生環境每況愈下，大鼠戊肝個案全球最多，成為香港之恥。

在廢官全力攬炒下，香港已到了瀕死邊緣，要麼置諸死地而後生，要麼永遠沉淪，如果不想全城700多萬人為無能政府陪葬，中央便要果斷出手。一要將武漢抗疫模式搬來香港，由內地專家主導本港抗疫，不要再讓港府廢官胡作非為，務求令香港盡快從疫情泥沼中翻身，挽救奄奄一息的經濟；二是徹底改弦更張，治港方針要大膽拋棄「港人治港、高度自治」的桎梏，改為「愛國者治港」。

鄧小平當年提出「愛國者治港」有3大標準：尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害國家利益和香港利益、不損害香港的繁榮和穩定。林鄭班子只有極少數人合格，大部分人對國家忠誠成疑，止暴抗疫不力更是損害國家和香港的利益。由此可見，無能廢官不能留，問責高官有錯更須嚴懲。須知「忠孝仁義」乃儒家提倡的倫理道德，「忠」排第一更凸顯其重要性。中央日後用人必須首重忠誠，能力不足還可後天修補，但若對國家不忠，崇洋媚外，則肯定後患無窮。

特別是司法刀把子至今仍掌握在外部勢力代理人手裏，以致「反中亂港密密放，愛國愛港任人劏」，這種情況必須改變，法官必須對國家忠誠，不忠心的不用，否則香港難言長治久安；至於20萬公務員隊伍亦過於冗贅，每年薪酬開支超過1,300億元實屬浪費，必須瘦身減薪，去蕪存菁，同時亦須確保他們忠於特區和中央。

當忠誠問題解決，剩下便是特首人選和管治團隊問題。香港經歷4位特首，一蟹不如一蟹，證明香港根本沒有管治人才，這樣下去，別說一國兩制失敗，即使一國八制也是行不通。港英時代，港督全部由英政府指派，為何特首不能由中央指派？退一步說，即使特首仍然由選委會選出，也可將權力分工，政治範疇交由中央直接管轄，特首則主責和中央溝通，最重要是有能幹忠誠的政務司司長及管治班子，由政務司司長管好金融、民生等範疇，絕不容許再有只出糧不做事的「官場老鼠」胡混度日。

回歸逾23年，香港亂足逾23年，暴疫夾擊更如同壓垮香江的最後一根稻草，港府無能已令全港700多萬市民不分陣營皆忍無可忍，一國兩制已到了必須徹底改革的時候。窮則變，變則通。由港人治港變為愛國者治港，由高度自治改為首重忠於國家，這才是合乎當前形勢和中港利益之舉。中央繼續撒手不管，香港勢必萬劫不復！