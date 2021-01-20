功夫茶：抗疫被人嘲肇始 何妨改名叫去炎

新冠肺炎第4波疫情，起初仲係彈上彈落，依家疫廈屋邨、舊區唐樓統統淪陷，疫情爆得比煙花璀璨！庸官防疫抗疫已潮退露底，政策鬆弛無道，來來去去只得一招，就係收緊收緊再收緊！係咁收緊落去，功夫茶恐怕遲吓連夫妻行房都規定要戴口罩，問你死未！

庸官抗疫無能，變相靠害市民！內地嚴格落實「早發現、早報告、早隔離、早治療」，而港府則連染疫婦等送檢都「等到死」，抗疫慢10拍，難怪社區不明源頭日日幾十宗，你話想「清零」係唔係得啖笑吖？廢官仲夠膽死話做到「滴水不漏」，功夫茶只能佩服廢官嘅面皮厚過鱷魚皮，大話講得多就當成真理！

各位街坊，領導防疫抗疫工作嘅食衞局局長陳肇始，搞到香港半生不死，又唔似得警隊一哥事事親力親為，試問大家有幾可見到肇始姐到疫區現場視察啊？疫情記者會都多數冇影，香港周街老鼠，連老鼠出鏡率都高過佢，你話幾醜怪呢。

尋日陳局長突然現身，原來話年宵花市唔取消啦，將會復辦，嘩，本來畀佢哋判咗死刑，依家復活，「五時花，六時變」廢官病毒，勁過新冠，可以「起死回生」。朝令夕改，陳氏獨創第三十七計，威過其他三十六計，唔通呢一步係基於庸官強調嘅「科學理據」？

嗱，有高人就戲謔局長改壞名，好叫唔叫偏要叫「肇始」，唔怪得之疫情由年頭爆到就快鼠去牛來，仲係居高不下，乜都係剛剛開始喇！阿姐，一味肇始，即係「一夜去到解放前」，點會「一元復始，萬象更新」喎，所以話，唔怕生壞命，最怕改壞名，中國人呢句說話自有其道理！

呢嗱，功夫茶覺得，庸官既然抗疫無能，好應該學吓啲明星仔改名求轉運。漢武帝時有個大將軍名「霍去病」，好揪得，打到啲匈奴節節敗退，最衰陳局長唔係姓霍，否則改名叫「霍去炎」，咁有氣勢，睇怕已係一道靈符，嚇鬼死晒啲COVID-19！功夫茶覺得就算叫「陳去炎」都強過叫「陳肇始」！依家陳局長名肇始，疫情一味回到年初前，甚且有過之而無不及，畀啲議員寸佢係「壞咗嘅留聲機」，又指摘佢「答非所問」，阿姐，咁堅持下去，容乜易個寶號畀人叫「陳笑恥」㗎！

反正港府抗疫一鑊泡，肇始姐乜都做唔到，功夫茶建議不如就人名揀官，搵個叫張青玲（將清零）、薩婷艷（煞停炎）、易建宗（疫見終）嘅領導抗疫，說不定更勝庸官一味收緊收緊再收緊，緊到大家有氣冇碇抖！

再周圍望吓，澳門一早清零，深圳一早清零，不論人口比香港少定多，清零一樣無難度，因乜解究人口得幾百萬嘅香港特區，搞嚟搞去搞唔掂？唔係人嘅問題係乜嘢？搵個名字改得好嘅當官，話唔定香港真係會轉運，好似隔籬梳打埠特首叫賀一誠，即刻再下一城連抗疫都贏埋香港囉！