世界視線：蓬佩奧動作頻頻　企圖心路人皆見

在美國總統特朗普任期的最後階段，內閣官員不是辭職就是保持低調，唯獨國務卿蓬佩奧例外，他最近頻有驚人之舉，包括取消美台官員互訪限制、重列古巴為支持恐怖主義國家、把也門胡塞武裝組織列為外國恐怖組織、對伊朗實施新一輪制裁等。分析普遍認為，蓬佩奧的這一系列舉動，旨在為候任總統拜登改變外交方針帶來障礙，令他面對的挑戰更加複雜。

以對華政策為例，一般相信拜登上台後或會重新審視現行制裁措施，改為跟盟友聯手對抗中國，加上美國國內反華情緒強烈，如拜登甫上台即推翻前朝政策，恐被扣上對華軟弱的帽子。

然而正如內地學者形容，這只是蓬佩奧在特朗普政府的「執政垃圾時間」的最後表演，更何況新政府在不同政策範疇可以有不同應對策略，例如重新鞏固美國在國際社會的領導地位，包括重新加入巴黎氣候協定等，可以高調進行，而其他方面，則可採取「抽象不予肯定而具體否定」的取態。仍以取消美台官員互訪限制為例，大家都知道所謂互訪，主導權完全在華府（當然也須考慮北京的反應），君不見美國駐聯合國大使克拉夫特原定訪台，蔡英文當局那種既如獲至寶又怕得罪拜登的窘態。

明眼人都看得出，特朗普政府4年外交政策，成績欠奉，敗績處處，其中蓬佩奧難辭其咎。且不說打壓圍堵中國的結果，弄得自己愈來愈孤立，反而中國成功締結《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）這個全球最大自貿區，復與歐洲簽署投資協定，單是北韓恢復試射導彈，就狠摑了特朗普政府一大巴，而蓬佩奧本人更曾被北韓外相點名痛罵，被形容為阻礙朝核談判的「一株毒草」。

但這一切其實都不重要，因為蓬佩奧的「聽眾」只是特氏的支持者，他們頭腦簡單，只要官員敢於對敵人放狠話，他們就認為美國真的再次「偉大」起來。環顧特氏政府一眾現任及前任高官，未跟特氏鬧翻又或跳船割席者，唯蓬佩奧而已，在這種情況下，蓬氏更上層樓的企圖心，更是路人皆見。