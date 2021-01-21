神州觀察：瞞報礦難累救援　加重懲罰遏歪風

內地近年安全事故頻發，而一些地方政府及企業刻意隱瞞事故的做法更備受詬病，為此當局早前發布新規，並將瞞報、謊報安全事故行為列為安全生產犯罪，以圖遏止歪風。惟問題在於，就算多了這一條罪名，相關處罰力度如何，對那些黑心礦企能否真正起到震懾作用，仍是問題。

山東棲霞市笏山金礦於本月10日發生爆炸，井下22名工人受困，然而涉事企業30小時後才向政府通報事件，以致拖慢救援，至今情況仍然膠着；尤其災難救援有黃金72小時之說，經礦企這樣一折騰，已然平白浪費掉近半救援良機，22名礦工當中有多少人的命運將因此改寫，無不叫人揪心。揪心之餘，更讓人對礦企這種死性不改的作風大為氣結，怎可一再置礦工安危於不顧，想瞞報就瞞報，想拖延就拖延？

按照有關規定，企業事故發生後須在一小時內完成上報政府的程序，偏偏山東笏山金礦對此置若罔聞，着實讓人難以理解。據指對方一度試圖自行施救但不果，目的無非是想大事化小、小事化無，欲將問題內部解決，哪怕出現人員死傷也沒啥，大可爭得時間拿錢擺平事件，只要賠償到位，那些或傷或死的礦工及家屬估計也就認了，畢竟以他們的處境，勢難有更多選擇；而對一些黑心礦企來說，則可就此將事故遮掩過去，從而逃過政府追責制裁，這樣的操作是否普遍存在，又有多少礦難事故因此不為世人所知，都充滿想像空間。

礦難層出不窮，各種瞞報、延報、謊報行為充斥其間，所涉又包括設備安全隱患、違規作業、人員傷亡數字等諸多方面，可謂亂象重重，肆無忌憚，當局縱然不斷打擊查處，治理整頓，卻總難有效遏止，只能說明相關處罰力度嚴重不足，以致一些涉事企業劣迹斑斑，一再出事，原因就在這裏。

像早前導致22死28傷的內蒙古銀漫礦場礦難，一眾官員和企業負責人等涉案人員不過都被判囚4年多，有此「樣辦」在前，至少會讓笏山金礦暗自竊喜，畢竟22名受困者中已有部分人被確定還活着，處罰結果又能嚴重到哪裏？

既然違法經營的成本這麽低，問責力度如此之輕，各行各業豈能不有樣學樣？各地官員繼續玩忽職守或瞞報事故又何足奇？譬如前年12月初，湖南瀏陽市一家煙花廠發生爆炸，當局並因隱瞞死傷數字遭國務院約談，誰知月底再爆同類事故及釀成人命死傷；有指江蘇鹽城天嘉宜化工廠巨爆同日，該省揚州市一處海底電纜工程再釀6死多傷意外，當地官方照可瞞報多日才公布；至於在鹽城那場事故中遭問責的某位官員，近日更已進身江蘇省委常委，繼續高升，着實有趣。