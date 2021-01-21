正論：審漢奸臨陣換帥　引外援咎由自取

司法亂象無日無之，崇洋媚外咎由自取。律政司曾數次委託英國御用大律師David Perry出任案件主控，聘外援費用不菲，肥水流別人田，早已惹來質疑。前年8‧18非法集結案涉及大漢奸黎智英，性質敏感，將於2月16日開審，這位洋大狀再受聘為主控官，今次不但本地反對聲音更烈，在英國法律界亦引起爭議，律政司備受壓力，昨日宣布臨陣換帥，委聘另一名律師接手該案。

律政司在聲明指有不斷來自英國社會的壓力和批評，David Perry對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，不少為針對性攻擊，英國外相藍韜文上綱上線，嚴厲斥責「唯利是圖，良心如何過意得去」，英國前司法大臣范克林亦指「必須退出此案，因為不能維持那角色又同時符合英國價值」。眾所周知，案件涉及民主派人士，特別是「受保護動物」黎智英，外國勢力如獵犬聞到血腥味，紛紛張牙舞爪，企圖干預本港司法，司馬昭之心，昭然若揭。法庭審案最重要中立，不能受到外間干預，法律界名言「正義不僅要伸張，還須彰顯於人前」，這宗案件未審已經有外力攪局，滿城風雨驚海外，如何能說服大眾這是一場公平審訊？

還有不足一個月便開審，臨急更換主控，或多或少影響案件準備。歸根究柢，都是律政司不重用本地薑，盲目迷信外援惹的禍。回歸逾23年，司法本地化乃是天經地義，律政司理應帶頭實行，可是實情是陽奉陰違，反而開倒車，每有所謂特大或敏感案件，經常慷納稅人之慨，高價聘用外國大狀，所持理由不外乎是「人手不足」或「不容有失」。這兩個「不」其實都不成理由，人手短缺不是一朝一夕，老早便要補充，為何每每臨急才抱洋人腳？如果說律政司內部人手缺乏經驗，不讓他們親身上場，又如何吸收經驗？古往今來，有哪一個將帥未吃過敗仗？紙上談兵，沒有實際沙場試煉，永遠訓練不到人才。再者，重賞之下，必有勇夫，遠至英倫都肯飛來香港，這筆錢找本地重炮手，又豈會沒人可用？大律師公會老早已經反對聘用David Perry，指本地有足夠大律師，可以不假外求，但高等法院不為所動，執意批准律政司申請外聘。

由此可見，法官才是主宰一宗案件生殺大權，要判刑或放生，在其一念之間，無論律師如何滔滔雄辯，只要法官持不同意見，都是徒勞無功。主控官責任是把案件證據盡數鋪陳，有受過專業訓練不難做到，問題是坐在法官席上的人如何看待證供，許多時控方已經達致表面證供成立，但法庭最終判決罪名不成立，例如黎智英刑恐東方報業集團男記者案，有圖有片有人證，表證成立，但黎智英竟獲判無罪，全城嘩然。今次8‧18非法集結案，並非涉及《港區國安法》，單純一件聚眾示威事件，9名被告未獲警方發給不反對通知書，是鐵一般的事實，眾目睽睽集結遊行，同樣有相有片，證據確鑿，以案論案並非太複雜，在區域法院審訊，沒有陪審團，最大變數還是判案的法官。

法官立場偏頗，黃藍混雜，警察拉人，司法放人，近來成為大眾關注議題，投訴激增，尤其是反修例及國安法案件，有些判詞或判決引發爭議，像黎智英多案纏身，竟獲高院國安法指定法官批准保釋，被指匪夷所思。大眾把注意力集中在主控，是否有點捉錯用神，本末倒置？一宗毫無證據的冤案，任憑最強主控都難入罪，但若審案的「閉着眼睛」作判決，怎樣荒謬的事都會發生，大家又不是未見過。《港區國安法》第55條規定，案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難的， 經特區政府或國安公署提出，並報中央人民政府批准，國安公署便可行使管轄權。黃官亂港，破壞司法制度，將會加速把部分涉及國家安全案件交給內地法院審訊，到時本地司法界別要說內地干預香港司法獨立，中央豈能容司法亂港！

David Perry已表示即使沒有他，案件亦可繼續進行審訊，律政司已委聘一名本地律師如期處理案件的檢控工作，證明該案「非外援不可」只是部分人砌詞藉口。不過律政司必須慎選主控，因為法律界黃絲充斥，甚至部分資深大狀都走向極端，若錯誤聘用無間道，等於間接放人，之前律政司多宗反修例案件檢控甩漏，難道純屬巧合？律政司司長鄭若驊昨日表示，律政司必須盡最大能力抵抗壓力，不受影響。此話出自她口中，倍感諷刺。其實律政司戀殖崇洋陋習，惹來風風雨雨，司長領導無方，應負最大責任。律政司3年來經歷鄭若驊之亂，30多名律師離職，包括4個身居要職的高官都跳船，鄭若驊才是最應該被撤換的人員。

中國人當家作主地方，竟然法官戴金色假髮，檢控漢奸的是紅鬚綠眼的洋人，兼且來自死心不息的舊宗主國，實在是一國兩制一大諷刺。若果因為臨陣易帥，而令漢奸脫罪，更會是香港司法史上一個最大污點。本報「正論」及專欄早已力陳司法改革刻不容緩，全華班應盡快實行，才能夠撇除不必要的爭議，亦是重建司法信心必行的一步。