功夫茶：燒公帑養假難民　冤枉錢唔益港人

新冠肺炎疫情持續反彈，油尖旺、深水埗區告急，所謂「核心區域」爆到九彩。尋日新增77宗確診個案，全部為本地個案，當中41宗患者來自油尖旺區，而確診者中有18人為尼泊爾籍、6人為印度籍。

疫魔反撲，兩周錄得700多宗確診新症，有成四分一屬南亞裔，相信其中不乏假難民。昔日本報常指出假難民係社會毒瘤，依家佢哋聚居嘅「核心區域」，「毒瘤」今朝都到眼前來啦，孰令致之？講來講去，咪又係一班怠政成習慣嘅庸官！

嗱！假難民濫用免遣返聲請程序為禍本港多年，港府早前計劃修訂《入境條例》以加強審核、執法、遣送和羈留嘅工作。立法會《2020年入境（修訂）條例草案》委員會尋日舉行會議。有唔少議員都炮轟庸官處理假難民放軟手腳。呢，年花公帑10億嘅「講錯電台」就一味手指拗出唔拗入，早前《鏗鏘集》甚至無中生有指摘屯門青山灣入境事務中心入境處人員，以言語及肢體暴力對待羈留人士喎！

之不過實際上冇人投訴，即係假新聞喇！你話「講錯電台」係唔係混吉吖！食碗面反碗底不在話下，依家仲要充當「假難民之父」角色？功夫茶建議，不如廢咗篤口篤鼻嘅「講錯電台」，用來興建一個「假難民休閒中心」好冇？裏面有齊印度咖喱美食招呼，仲有休憩室供佢哋拜佛或做印度瑜伽添！未知咁「講錯電台」滿意未呢？

有議員就表示，過往處理假難民每年需花逾10億公帑，若《入境條例》修訂後能否改善現狀？庸官就話直至去年年底在港嘅聲請人數仍有1.3萬人，當中有8,400人因聲請及上訴遭拒，及後提出司法覆核而滯港，預計有關人數不減，故此處理有關免遣返聲請等事項嘅財政預算，仍然需要至少9億個大洋！

看官，你話呢個廢柴政府咁多年仍畀假難民搞到一戙都冇，納稅人高薪養一班垃圾真係情何以堪？過去假難民上訴失敗又可以司法覆核，有啲案甚至一拖10年，有啲又獲法官判以可觀人道賠償，呢啲仲唔係慷納稅人之慨？係唔係好似父母有身家，都寧益外人唔益子女？善財難捨，冤枉甘心，睇見都眼冤！

廢柴政府善財難捨，冤枉甘心！用喺假難民免遣返聲請等工作，7年來都燒咗成60億公帑，呢個氹，一如海洋公園，都係無底黑洞！庸官對待長者，卻連乘車優惠一蚊都計較，真係cheap精上身！好心啦，淨係啲底底阿婆口罩、劣質入口口罩都嘥咗好幾個億大洋喇！如果計埋燒錢養假難民呢筆巨額公帑，用來造福香港市民，好似設立失業救濟金或起公屋令劏房戶快啲上樓，市民嘅怨氣都不至於沖到上火星咁遠啦！