世界視線：拜登上任挑戰多　是龍是蛇見真章

拜登將於美國當地時間今天，宣誓就任第46任總統。經過特朗普的4年折騰，美國元氣大傷，一般相信拜登將採取先安內後攘外的策略，其中最優先處理的議題，無疑是抗擊新冠疫情，以及提振因疫情而陷於衰退的經濟，從這個角度分析，北京或可有一段喘息時間。

但正因國家百廢待興，拜登的蜜月期將較以往任何一屆政府為短。拜登早前公布1.9萬億美元的大規模經濟紓困方案，主要針對解決新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，直接向美國家庭、企業和社區提供援助，全民派錢1,400美元，能否在國會順利過關，是對拜登經常吹噓的「建立跨黨派共識」能力的試金石。據報道，參議院共和黨領袖麥康奈爾跟拜登的私交不錯，15年拜登長子因腦癌病逝，麥康奈爾是唯一出席葬禮的共和黨參議員，並曾高度評拜登是可靠的夥伴。

問題是，私人情誼是一回事，政治鬥爭卻是「上場無父子」。人們可以看到，共和、民主兩黨黨爭愈來愈惡質化，甚至早於特朗普上台前已是「病入膏肓」。麥康奈爾本人從政的代表作之一，正是2015年以「等待大選後的新民意」為藉口大打拉布戰，封殺奧巴馬的最高法院大法官提名人選，但到去年年底，麥氏卻在選前一個月挾參院議席優勢，強行通過特朗普提名的女大法官巴雷特。至於一籃子的紓困方案，在正常的政治氛圍下，朝野應不難找到雙方雖不滿意，卻可勉強接受的方案，但早前特朗普突然倡議每人派2千美元，同樣遭到麥氏抵制。

無可否認，比起特氏上台之初的班子，拜登的團隊更有經驗，亦更加適才適任。舉個例子，特氏政府第一任國務卿蒂勒森是石油公司老總，從未擔任公職，更遑論外交經驗。反觀拜登相中的布林肯，出身外交世家，且有多年外交經驗，曾在奧巴馬時期出任常務副國務卿。然而經歷特朗普管治，美國愈來愈分裂、愈來愈頑固，最新民調就顯示，仍有近三分二共和黨受訪者相信特氏贏得大選，在這種情況下，新政府施政只能事倍功半。