香港可以怎樣參與一帶一路建設？

香港已沒有製造業，也沒有跨境大型的物流公司可作一帶一路的物流。香港的集裝箱碼頭沒有鐵路連接，單靠貨車運送進出口貨物都不方便、成本高昂。此所以深圳發展鐵路連接便取代香港港口的功能。香港港口落得只有低附加值的轉運作用，且實際上沒有使用香港設施。空運還可以，但正面對廣州、深圳的威脅。機場以外的物流配套設施缺乏，早晚可被珠三角機場替代。香港更且因受國泰壟斷，缺少開發意志。一帶一路城市的航線稀少，遠不及廣州等的進取。當傳統的航線飽和，競爭劇烈，香港空運便無擴展的餘地，甚且會在競爭中落敗。

從實體經濟來看，香港似無條件參與一帶一路的建設，分享成果。缺乏本地條件，但與珠三角合作，卻可借助當地的優勢。不過，港商已從珠三角撤退，需要新一輩的港商進入當地經濟，擴大投資範圍。

一是提升製造業加工的技術水平，轉向科技為主。二是參與跨境物流業務，包括電商的物流。三是開發進口業務，供應當地日益增長的消費需求。這都是隨着珠三角的經濟轉型而轉型，有了實體經濟的基礎，香港才可以與一帶一路國家連接。

一方面開拓珠三角生產的出口，包括利用日益發展的中歐、中亞火車貨運班列的多式聯運。另方面，把一帶一路沿線地區的生產，尤其是農副特產，運回在珠三角和港澳銷售，增加消費者更多更好的選擇。

珠三角參與一帶一路發展比中西部城市以至長三角都落後，但條件豐厚，大有趕上機會。港人參與，當地競爭有限，正好借勢建立先發優勢。借在珠三角的人脈市場認識和本身國際識見、關係，可再創港商的另一輪輝煌事業。

在實體經濟的基礎上，香港便可拓展與一帶一路國家的金融合作，特別是開發人民幣業務，引進內地有關企業在港服務實體經濟，避開過度投機取巧的股票為主的金融。保險、再保險、債券、銀團貸款、信貸、租賃，均可給一帶一路中的中外企業提供服務。在中央政府支持下，發展空間巨大。

在金融以外，還有教育、諮詢、醫療等各種知識密集的產業可以發展。香港大可朝着倫敦的金融與知識產業發展模式進軍，依傍着內地巨大的政經力量，一帶一路建設的巨大潛力，香港便不會衰落，反而可以進一步超越倫敦、紐約，為中國的復興創下大的功業。

事在人為，但香港要徹底洗心革面，改頭換面了。