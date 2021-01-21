新冠肺炎疫苗的接種，給港人帶來「戰勝疫情」、逃過此劫的希望。然而，香江府衙和顧問專家們的表現，又為疫苗接種造成極大的困擾和恐慌。政府官員和專家們一時一個說法，對挑選使用哪種疫苗，今日推薦張三，明日抬出李四。當這些疫苗在其他國家和地區的測試和接種出現問題了，港府又立刻今日之我打倒昨日之我，千篇一律的聲稱「要等詳盡報告」再作決定。

人們要問，難道較早前港府和專家推薦時，沒有看到「詳盡報告」嗎？還是那時還沒有見到「詳盡報告」，就一古腦兒的向市民推薦？如此反覆折騰，言而無信，讓市民一頭霧水，無所適從。更可怖的是，挪威接種美國輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗後，至今已有30多人死亡，引起全球恐慌，香江府衙和專家們卻反應奇快，未等「詳盡報告」，就宣稱「接種復星BioNTech疫苗的效益大於風險，建議使用」。嗚呼，人命關天！豈能以效益大於風險、「大」過人命！這是甚麼「決策」邏輯？此乃不折不扣的「效益冷血」和草菅人命！由此可知，香港在抗疫和接種疫苗問題上的無能、混亂，都是香江府衙一手造成的。

這裏，香港朝野的「黃絲意識」作用很大。多年來，「港人治港」的官員和「港人治港」的專業人士「染黃」甚深。所謂「黃絲意識」就係「凡是中國的就是不好，凡是西方的就是美好」；此意識發作起來就會逢中必反，一切都和中國反着來、對着幹。中國內地抗疫「全面嚴防死守」、「力圖清零」，香港就偏偏要「防疫留白」、「做啲唔做啲」，還美其名曰「精準防疫」，且自欺欺人曰「防疫不一定要清零才有效」。

中國的疫苗已在國內外地區數以百萬計的人身上接種，證明安全可靠有效，他們卻偏偏要造謠抹黑，胡說港人的「身體血液抵受不到中國疫苗」，要求香港政府只給港人「接種歐美疫苗」。他們還跟着西方媒體誣稱中國的疫苗「行賄世界」，還有醫務專家聲稱，一年內自己不接種國產疫苗。香港黃霧瀰漫，疫毒怎能清消？