新冠肺炎疫情影響之下，全球經濟陷入深度衰退，只有中國率先復甦，去年GDP錄得2.3%的增長，經濟總量突破100萬億元人民幣。雖然增幅明顯不及往年，但已高於國際貨幣基金組織早前預測1.9%增長率，更是唯一實現年度經濟正增長的主要經濟體。慣於唱衰中國的西方傳媒也不得不承認，這一增長數據凸顯中國從疫情中的反彈，與美國等西方經濟體形成強烈對比。

誠然，相對於美國等西方經濟體至今依然陷於水深火熱，中國經濟表現確實可以稱得上一枝獨秀。尤其是在貿易戰和新冠肺炎疫情雙重打擊下，去年中國經濟能夠呈現「低開高走」的態勢，成為全球經貿最大推動力，實在難得。反觀美國，只能用慘不忍睹形容，在特朗普胡作非為下，新冠疫情固然不知伊於胡底，經濟復甦更是遙遙無期。美中貿易全國委員會早前發表研究報告稱，中美貿易戰最少導致美國失去24.5萬個就業機會。若雙方逐漸消除關稅，即可促進就業機會增長；相反，若對所有進口自中國的商品徵收45%的關稅，未來5年美國GDP將會減少1.6萬億美元。

這再次證明一個事實，特氏挑起貿易戰根本就是自殘，最大輸家是美國，而不是中國。難為他還在告別演說中吹噓所謂的政績，聲稱對中國採取強硬立場，並徵收了史無前例的關稅。其實大家都知道，絕大部分關稅都是由美國企業和民眾承擔，特朗普愈是自吹自擂，愈暴露其愚昧無知。

不管怎麼說，特氏時代已經過去，拜登時代正式開啟，他將如何收拾殘局？是繼續打貿易戰，還是改弦易轍？全世界正拭目以待。目前美國的疫情和經濟狀況都比中國糟糕得多，更需要休養生息，繼續打貿易戰對其有百害而無一利，拜登當然明白這個道理。問題在於遏制中國已成美國基本國策，更是兩黨共識，拜登政府恐怕只能隨波逐流，讓子彈再飛一會兒。