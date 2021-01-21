漢文帝時，農民生活困難，官府橫徵暴斂，稅收無道，早上發出命令，晚上又可能改了，所謂「賦斂不時，朝令而暮改」，農民冷不及防，只好半價出售以籌錢，又或高息借貸，賣兒賣女，賣屋賣地，家破人亡。忠臣晁錯為民請命，苦口婆心，勸喻文帝改善，這就是朝令夕改的典故。如何去衡量一個政府施政無道？其中一項從古至今的指標就是朝令夕改，令人民無所適從。

港府之前宣布農曆年宵花市及新春市場因疫情而停辦，花農一年之計毀於一旦，叫苦連天，痛斥官僚害人。但日前事態突然180度反轉，稱15個花市將會有限度舉辦，但要控制人流，攤位減半，以及縮短開放時間。大家別以為業界一面倒舉腳贊成，反而是怒斥政府未有事先知會，議員曾約政府同業界會面商談花市問題，但食衞局三度「甩底」，原來先斬後奏，完全沒有把業界放在眼內。

業界被政府出爾反爾 「玩謝」，部分因為自救，盡快作出其他安排，現在又要重新盤算，打亂陣腳，有人花10多萬元租街舖散貨，現時「兩頭蝕」，雙重損失。高官以為從善如流，其實是遲來的跪低，反映作出重大決定時沒有深思熟慮。業界苦笑，距離農曆新年還有20多日，不排除政府又再會改。

拜政府所賜，各行各業都冇啖好食，花農這次幾乎全軍覆沒，現在執回半條人命，但旅遊業就整整一年生不如死。一間知名旅行社支撐不住，宣布遣散所有120名導遊。港府雖然擲900億元推出保就業計劃，但杯水車薪，難阻失業率攀升至6.6%，為16年新高，而失業及就業不足人數亦齊齊上升，分別為24.58萬及13.38萬人。總之無論是打工仔或者個體戶，在無能政府管治下，都變成漢文帝時的農戶，朝不保夕，可是環顧特區，哪裏去找好官像晁錯，可以改變施政，拯救萬民？