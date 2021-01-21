1月18日政府公布海洋公園「重生方案」，把公園山下園區建為海濱樂園；山上機動遊戲改為高峰樂園，這個政策無疑是判公園「死刑」。海洋公園是有它光輝日子。1977年1月10日公園開幕，由政府撥地，馬會撥資建成，後改為由獨立的非牟利機構管理兼自負盈虧。每年均有盈餘，最高為兩億元。

2007年被定為全世界最多人參觀公園之一。2012年更獲全球最佳主題公園大獎。海洋公園歷44年，見證幾代香港人成長，無論你是長者、中年人、青年人以至小朋友，一定有海洋公園蹦蹦跳跳，吃喝玩樂的點滴回憶！其實全世界的主題公園，都會變得殘舊，都會受新舊兩代所放棄，你可以說人是貪新忘舊，也可以說是它不懂變通，一潭死水，臭噴噴！2015年起，海洋公園開始有赤字，至今累積借貸超過80億元。點解？問題在哪兒？我認為現時海洋公園有兩大問題：

一、管理不善。由管理層到特區政府相關部門都沒有管理好海洋公園，特別是它的財政狀況，相關管理層和負責部門未有及早公開轉虧情況，直到去年5月海洋公園向立法會申請54億元撥款，才讓市民知道它債務纍纍，欠銀行和特區政府逾80億港元。

二、所託非人。林鄭剛於去年委任海洋公園董事局主席劉鳴煒，但劉鳴煒是一個從未面對過公司危機的富二代，對公園問題的處理，估計全靠職員建議。這些建議包括把公園變成可以露營、遠足、練瑜伽靜修等。天呀！好好一個海洋公園就被故步自封、不肯研究其他國家主題公園如何改革的無知富二代和行政怪獸所糟蹋。你可以接受嗎？

敢問這些「大領導」有看見10年前日本環球影城的掙扎打拚嗎？環球影城也曾面對二次財困，但它選擇以450億日圓建造哈利波特園區，立即轉虧為盈。近年環球影城又有改革，增設任天堂世界及動物森友會。單聽見任天堂世界，已想立即飛往大阪，遑論大熱遊戲動森的加入呢！由此可見公園的問題，根本不是錢的問題。若錢真的是大問題，又可否想想辦法：（1）小財，山下樂園港人收20元，外地遊客收50元，一年總可收回一億幾千萬元。（2）從公園92公頃中（不影響公園位置）取出兩公頃，向政府提出更改土地用途，興建配合公園設計的低密度住宅（每公頃平均可建665個單位），建1,330個單位，可進帳200多億元。「重生方案」等於「去死方案」，進一步證明公園管理層、商務及經濟發展局是只懂為自己吸養分的殭屍部門。公園管理不善，還要庫房倒水埋氹，又不保證可自負盈虧。官出錯，市民賠錢，這等如一刀了斷，將海洋公園送上枉死城罷！