賣樓賣得快，一定有古怪！自從白鴿黨前議員許智峯借海外開會之名，行畏罪潛逃之實開始，反對派政棍着草走佬再也不是說說而已。繼頭面人物李卓人被踢爆賤賣美孚新邨自置物業後，林卓廷也是同一路數，以過千萬元賣出沙田自住物業，前者美其名曰不看好樓市，故賣樓後再租樓；後者則揚言賣樓是為了套現應付子女升學及官司，兩人皆強調絕非賣樓走佬。只是許智峯當日何嘗不是高調否認走佬呢？結果如何，大家有目共睹。

詎料賣樓走佬潮還未完結，消息指，正在踎監的黃之鋒，其父母去年底以賤價出售海怡半島物業，早前已帶同細仔離港投奔澳洲。同類事件接二連三上演，有冇咁蹺？顯然事不尋常，黃之鋒家人尚算「清白之軀」，賣樓移民還可說句干卿底事，但李卓人和林卓廷卻是「戴罪之身」。

當中林卓廷被控暴動罪，且涉及參與「35＋」計劃而遭警方國安處拘捕，這些控罪一旦落鑊罪成，坐監必然數以年計；至於李卓人則涉及多宗非法集結相關罪名，加上與漢奸黎關係密切，會否已有把柄遭國安處「揸住」，應該心中有數。在種種「誘因」之下，走佬動機簡直高唱入雲。

當然，自12人蛇送中事件和許智峯潛逃，加上豬隊友胡志偉沒有交出BNO而遭還押後，外界對於政棍異動非常敏感，想着草已不容易。作為食花生的觀眾，倒想看看這些敢做不敢當的「民主鬥士」如何飛出如來佛祖的五指山，一旦他們潛逃事敗被截獲，下場肯定更悽慘。

還是他們的金主漢奸黎口硬，死到臨頭大言不慚說還押赤柱監獄如入住度假村。既然如此，收受漢奸黎黑金的政棍們，好應該和金主有福同享，齊上齊落，試一試入住度假村勇闖人生巔峰是何等好滋味。更何況，「違法達義」既是「偉光正、高大上」，政棍們又何懼上庭向世人闡述民主理念，何需走夾唔抖？