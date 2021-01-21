本欄幾天前談過一位「黃絲」的網上時評人，今日再談他，因為此君剛經歷了一劫。日前，他突然休克暈倒，自謂瞳孔放大，幸虧送院搶救及時，能檢回性命。筆者跟黃絲雖然政見不同，但人道精神永遠超越政治主張，在此祝願他早日康復。

這位仁兄在華語網上評論界之中，號稱點擊率第一，在黃絲群落頗有影響力，但平素嘴上不饒人，有時甚至惡口毒舌，我期期以為不可，在去年8月，已撰文提醒他，題目是「惡口毒舌 難逃因果」。文中說：「他因不滿政府在疫情下太遲開放晚市堂食禁令，推行全民檢測也太浪費資源，竟在節目中詛咒特首林鄭月娥，不止針對個人，而且罪及夫兒，由林鄭的丈夫到大兒子、小兒子，每一個都不放過，誰該終身癱瘓，誰該如何如何……」

中國傳統文化素來相信言讒口滿是罪孽，惡口傷人就更不該，很多人不明白因果道理，終日自逞其能，肆意放言，待報應來時，後悔已然太遲。希望上述KOL，應視今次一劫，為上帝給自己的警告信，老天爺慈悲，在一個人泥足深陷之前，每每會給他改過機會。但若然收到警告信後仍不知醒覺，則當心下次的懲罰會來得更加迅猛。

手握傳媒喉舌的人容易為善，但也容易為惡，端視你的立心如何。黃絲要批評京港政府不是不可以，但應秉持公正平直之心，是其是而非其非，切忌預設立場。譬如他們不滿政府，則無論管治班子做甚麼都認為是錯的，政府提出要開發新界東北區的農地，他們極力反對，說為甚麼不先填海；到政府當真推動填海計劃時，他們又轉而說為甚麼不先發展農地。譬如香港電台電視部的時事節目，往往就是抱這樣的心術，筆者多年前已指出他們的不是。這類做法就叫預設立場，表達出來時即使不是惡口毒舌，也一樣是在做惡業。