「栽下梧桐樹，自有鳳凰來」！物以類聚，人以群分，志同道合嘅人相處聚成群，反之就分開，理之必然也！長期民望「墊司底」，被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，上任以來醜聞纏身，老朽只能以10個字形容之：大事幹不了，小事幹不好！

司底驊上任以來，甩轆醜聞不絕如縷，好多仲係小學雞嘅低級錯誤，好似寫錯聆訊年份、檢控書寫錯被告名字、錯誤理解「不誠實取用電腦罪」等等，簡直係貽笑大方，醜出國際！咁就難怪有民調機構日前公布一項「5大核心社會指標」嘅恒常調查，10分為滿分，其中法治指標只有3.8分，係去年8月以來新低。

一個部門阿頭，做嘢應該率先垂範，而唔係一味龜縮冇承擔，何況做得律政司司長呢個咁重要嘅位，係要捍衞本港法治嘅核心價值，彰顯司法嘅公平公正，可惜單係處理漢奸黎涉刑恐本報記者一案，由最初的一味拖延到最後一刻終上訴，即去年9月17日至今又拖了逾4個月仍未見有任何進展，有議員曾指出事件拖延愈久對案中證人愈不利，究竟佢要拖到何年何日？見微知著，一個處事毫無魄力嘅律政司司長，正是「台上她說，台下說她」！

鄭若驊上任至今，已接連有律政司高層「跳船」，最新消息指刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧已請辭，將於3月正式離職。前刑事檢控專員梁卓然去年7月提出請辭時，發出內部電郵通知同事，話自己與鄭意見不合，而且情況一直冇改善，故提出請辭；而律政司前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬亦早於2019年2月底雙雙離任。話就話「鐵的衙門，流水的官」，冇錯，一個正常部門人事變動唔出奇，沒有誰是不可取代！之不過，若然「管冇能」而令內部人事一團糟，劣幣驅逐良幣，只見一舊大番薯，咁就該煨咯！