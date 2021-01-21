政府與海洋公園董事一同公布海洋公園的變身計劃，全面變身，這樣規模的改動，把海洋公園拆散，分別斬件出租，與解散何異？令人懷疑是否仍然應保持海洋公園這個名字。

這個重生方案，是不再以主題公園形式營運，變身度假勝地。海洋公園與私人營運商是合作關係，山下園區會以類似商場模式發展，以消閒、娛樂及餐飲為主，舉辦中小型演唱會、本地特色活動市集等。但這麼龐大的山下面積，如果部分改建成公園，與維多利亞公園有何分別？公園服務對象是香港仔黃竹坑街坊，還是全港市民？而且逛公園和逛商場是兩種不同心態，逛公園是親近大自然，享受陽光清風，但如果目的是逛商場，誰會去這個完全不密封，沒有空調的新商場消費？

山上園區的經營也費思量，從山下區到山上區主要靠吊車連接，這吊車也曾經是海洋公園一主要吸引項目，相信會保留下來。至於水族館，集教育及娛樂於一身，但如果從純商業角度看，水族館不易收支平衡。是否應把水族館與動物園結合起來，作為動物及水族教育基地，由政府另撥經費？至於山上的機動遊戲，現存的都已老化，缺乏競爭力，對這些機動遊戲有興趣的人，都去了珠海的長隆海上樂園了。把這些機動遊戲點分拆出租，經營者自負盈虧，海洋公園節省了開支，如果承租商經營得好，還有機會分紅。

海洋劇場曾經是最重要最具吸引力的節目，是本港市民和外地遊客到來遊海洋公園的「重頭戲」，我不知愛護動物團體的影響力有多大，值得海洋公園停止劇場的運作，還要盡快交代關閉海洋劇場的時間表，以及鯨豚類動物「退休」後的去向，為園方所有的動物制訂好「退休計劃」，承諾未來不再外購或者繁殖動物。依同一邏輯，海洋公園的水族館和熊貓館也應該關閉，把水族放回大海，把熊貓送回四川保護區算了。