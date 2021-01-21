上周四筆者在本欄發表《港府止暴制亂 完全落後美國》後，收到熱烈的回應，有人問本屆政府執權柄者都是有長期公共行政經驗的能人，為甚麼會推行綏靖主義路線和妥協退縮的政策？而釀成施政不斷失誤之後，又缺乏自我糾正的勇氣，為何這樣不濟呢？

筆者不是當權者肚中那條蟲，難以代其作出回答，只能如郎中那樣望聞問切，從管治政策及事實的角度去分析和推考，犯顏直諫，發揮民間監察的積極作用，希望督促政府施政貼近實際，靠近民情民意。是其是、非其非，供管治者考慮。俗語說：好的開始已是成功的一半。但本屆政府上任伊始，落筆便打三更。回頭看起步，便是推行綏靖主義和妥協退縮政策，縱容敵對勢力，坐大敵對勢力的狂妄顛覆野心，遂使其後的失誤接踵而來，潰敗的面積愈來愈大，直至不可收拾。應了一句老話：「一子錯，滿盤皆落索。」那麼錯在哪裏？為甚麼這樣關鍵？答案是：誰是敵人？誰是朋友？誰是依靠的力量？誰是團結爭取的對象？誰是分化瓦解的對象？誰是必須徹底打擊和取締的敵對勢力？

這是特區政府管治班子必須搞清楚的重大政治路線和政治定位問題。這個問題不清不楚，甚至搞錯了，哪會有好的施政計劃或施政方略？反觀境內外反對勢力及其後台老闆的政治目標和對敵我友卻十分明確。

毛澤東主席曾提出了中國革命的首要問題，必須搞清楚：誰是我們真正的敵人？誰是我們真正的朋友？毛澤東主席這一分析，已經被中國革命、建設的勝利和成就證明是顛撲不破的真理，放之四海而皆準。

試問香港要管治得好，又豈能例外呢？何況香港被英國殖民統治了個半世紀，留下許多歷史痕迹，但特區政府又沒有去殖民化，香港又是一個國際金融中心和自由港，境內外各種政治勢力以各種面目長期插手經營、盤根錯節，反共反華勢力早就視香港是針對共產中國的前哨反華基地，台獨勢力視香港為反共滲透內地的前沿最佳進攻陣地，因此香港或明或暗的漢奸特別多，美國和英國最大及最多僱員的總領使館就設在中環核心區，試問特區政府的首腦要在這樣一個尖銳複雜的國際城市進行管治，敵我友不分、糊裏糊塗，怎能管得好？治得掂呢？再加上港府推行妥協退讓，結果如蘇洵在《六國論》中所指出那樣：「奉之彌繁，侵之愈急。」「抱薪救火，薪不盡，火不滅。」

事實勝於雄辯，本屆政府未經諮詢便接納反對派議員的要求撥50億元滿足教育功能組別，委任民主黨兼泛民「大腦」的局長、特首出席及捐款給民主黨黨慶，停止繼續檢控非法佔中案尚未交審的700多名被捕疑犯，鄭若驊上任律政司司長21天便宣布撤銷繼續檢控黎智英及泛民政黨議員涉及逾4千萬元政治黑金案，向「反送中運動」跪低，宣布修訂《逃犯條例》壽終正寢，屈服佔領中大、理大暴徒和港英舊電池聯署的壓力如期舉行區選，黑色暴亂持續經年仍稱「社會事件」，還要用1,730萬元漂白，拒絕設特別法庭速審萬多名暴徒。