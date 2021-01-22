功夫茶：抗疫無能罰港人　北上深圳路濕滯

本港新冠肺炎疫情反彈失控，有從小區向外蔓延嘅趨勢！尋日新增70宗確診個案，7宗屬輸入個案，其餘63宗本地病例，有16宗源頭不明。呢，個案中有31宗患者來自油尖旺區，疫廈名單擴至觀塘麗港城及旺角富榮花園。面對疫情失控而庸官束手無策，看來除咗收緊收緊再收緊，又唔知有乜「朝令夕改」政策攞嚟愚弄街坊？

庸官抗疫後知後覺，乜都慢十拍，咁鍾意跳老舞，難怪尋日多位立法會議員炮轟政府防疫不力，後知後覺，市民對「清零」無期感憤怒，亦對「唔知要撐多久」感無奈！「外防輸入」只聞樓梯響，阿哥，明明住喺九龍城，就咪作大住喺紫禁城啦！一時話自己「張弛有道」，一時又話「精準防控」；更經常自我臉上貼金，話因為檢測多咗，自然確診個案就多咗，叫大家咪驚喎！明明防疫漏洞百出，仲死撐！

喂！你班廢官就自我感覺良好啫，一河之隔嘅深圳就當正香港係洪水猛獸，措施最反映實情！嗱，針對就快農曆新年，有錢冇錢，回鄉過年，由香港返回深圳嘅人數必然大增，部分經深圳灣口岸入境民眾可能被分流至東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。同時，自本月5日開始，由香港經深圳灣口岸入境旅客實施預約通關機制，控制每日入境旅客約2,000個名額。而從廣州白雲機場入境嘅民眾或被分流至佛山、清遠、江門和肇慶4市集中隔離；一年將盡夜，萬里未歸人！想回鄉探親，喺疫情下都真係不易！

呢！仲有更嚴苛管控，廣東省政府仲直接對港官抗疫無能打臉，直指香港本土疫情仍未能有效控制，入境口岸防疫人員自然要金睛火眼，做好閉環管理，將入境旅客自口岸送到集中隔離酒店；對香港入境民眾需持有24小時內有效核酸檢測無感染報告；分流到隔離酒店後需進行14天集中隔離和7天家居隔離；另在入境時、隔離第7日、第14日和第21日，做4次核酸檢測！

政府無能，懲罰市民！庸官一味話防疫做到「滴水不漏」，其實防疫抗疫周不時露底，究竟啲高官知唔知個「醜」字點寫㗎？唔通真係無知就無懼？不知恥就無敵？咁你都睇吓一橋之隔嘅梳打埠吖！我哋淨係「肇始」，疫情一夜去到年初前，甚至爆到九彩！澳門由去年初口罩供應到後期疫情清零，下了一城又一城！真係值得一賀㗎！目前粵澳兩地政府通過溝通協商，基本上兩地民眾已經恢復正常往來，兩地往來只需出示7天內有效核酸檢測無感染報告！相對港人要21日隔離又要4次檢測，作為港人，我好自卑！珠玉在前，覺我形穢！唉！即使懂得「笑恥」又有乜用喎？下台吧！否則功夫茶逛縮水年宵花市，買支桃花，也感受唔到桃花依舊笑春風嘅心情囉！