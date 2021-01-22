世界視線：普京風雪浸冰池　拜登別鄉老淚流

俄羅斯總統普京周二參與了東正教主顯節，68歲的他更在攝氏零下14度的冰天雪地中浸入冰池3次。雖然這是紀念基督受洗，但同時具有微妙的政治意義，因為比他年長10歲的拜登，次日將成為美國歷史上最高齡的就職總統。美、俄兩國歷經二戰後大半個世紀的明爭暗鬥，最終居然演變成政治領袖之間的年齡與健康大比併。

幾乎就在普京風雪浸冰池的同時，步伐蹣跚的拜登來到了他成長的特拉華州。面對極右翼分子密謀暴動的亂局，他特意選擇國民軍總部發表別鄉赴白宮演說。憶及長子去世之痛時，他不禁老淚橫流。「在我臨終之時，會把特拉華州銘記於心。」他的告別話語觸動人心，但亦令人不安：一位美國總統尚未上任，卻已在預言自己死亡。

回到嚴寒的俄羅斯，普京浸冰池展示了他強壯的體魄和意志，卻難掩拜登及其民主黨黨友上台製造的種種暗湧。過去4年在中美激烈交鋒的主旋律下，美俄關係被推到了偏廳，但民主黨人從未忘記與克里姆林宮為敵。就在共和黨的前總統特朗普下台之際，俄媒已開始報道佩洛西、希拉妮等民主黨要員，提出國會應調查特氏與普京是否存在千絲萬縷的關係、尤其是在國會暴亂事件中的角色。可見未來出於黨爭需要，美國國會山的政治巨炮隨時會瞄準莫斯科。

實際上，克宮已開始感受到躁動：特朗普在執政期間與普京互不得罪，使得莫斯科反對派的活動陷入低潮。民主黨人控制白宮和國會，顯然鼓舞了俄羅斯異見者捲土重來。在拜登就職前3天，曾遭落毒暗殺不遂的俄反對派領袖納瓦尼，以闖關形式從德國飛返莫斯科。納氏的動機再明顯不過，他的行動必會引起拜登的注意，從而可望在未來的反普京行動中得到白宮大力支持。

納瓦尼甫抵國門就遭拘捕，普京藉此對反對派及美國民主黨發出一個冰冷的回應。克宮的主人現在仍有時間和精神，坐看垂垂老矣的白宮新主人如何招架國內外的驚濤駭浪。然而一枚硬幣總有兩面：拜登身後好歹有位書寫美國夢的賀錦麗，普京呢？