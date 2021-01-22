神州觀察：沙漠毀林種葡萄　如此短視真造孽

中國的沙漠化問題十分嚴峻，在東起黑龍江、西至新疆的「三北」地區，廣泛分布着8大沙漠、4大沙地和無邊戈壁，長期制約當地經濟及社會發展，乃至對整個民族的生存發展構成極大挑戰。為此，當局從上世紀70年代末開始啟動大型造林治沙工程，並經幾代人辛苦努力，終將一個個不毛之地變成綠洲，令問題大為改善。來之不易的局面理應倍加珍惜，誰知甘肅敦煌近日卻爆出大片防沙林遭「剃光頭」式砍伐破壞，情況令人震驚。

事發敦煌市國營陽關林場，該林場被視為阻擋中國排名第6的庫姆塔格沙漠風沙的最後屏障，始建於1963年，並已形成逾2.5萬畝的造林規模，栽植各類樹木400多萬株。惟從2000年起，眾多外地承包戶蜂擁而至，大面積租賃林地種植經濟作物葡萄，由於葡萄的耗水量巨大，一些承包戶為了自身利益，竟將好端端的林木剝皮、以火烤令其枯死，然後趁機砍掉，以致目前防護林面積僅剩不足5,000畝，反而葡萄園面積卻多達1.3萬畝，一切向錢看。

正如有專家指出，葡萄的耗水量最高可達生態林木的12倍，大面積種植不但消耗寶貴的沙漠水資源，更起不到防沙作用，進而導致生態功能衰退，加劇林地土壤風蝕情況，恐釀生態災難；且生態工程破壞容易恢復難，恢復成本亦遠高於破壞式發展所獲收益，此舉實在太短視。只是林場管理者和相關部門官員卻強調砍伐行為合法，聲言不存在相關破壞情況，敦煌市政府日前則表示已成立工作組前往調查核實；人們不禁要問，現象已持續20年，此前為何一直未察覺？

怕只怕一些地方政府故意視而不見，甚至藉機打壓舉報人，袒護相關破壞行為，像早前某國企為在陝西興建光伏項目，竟然將毛烏素沙漠邊上3,000多畝的牧草地剷平，估計遭砍伐林木近10萬棵，令同經幾代人辛苦治理的成果再次無情被毀，期間有村民舉報，當地警方到場卻不制止，事後政府部門說會嚴查事件，結果卻將舉報村民給抓了。早前寧夏有民眾舉報騰格里沙漠遭某造紙廠污染逾百畝範圍，當局一面表示屬歷史遺留問題，一面再以敲詐勒索等罪名將舉報人拘捕，都讓人看不懂。

沙漠治理功在當代，利在千秋，是造福子孫後代的大事，千萬不能搞成斷子絕孫的惡事，故而地方政府絕不能掉以輕心，更不能為了眼前利益而變得如此短視，放任破壞生態環境之事發生。對相關破壞行徑亦不能輕易放過，該重罰的必須重罰，包括對事件不作為或存在失職犯罪的官員幹部，也別總是警告訓誡，或是關起來養着，不如統統發配去治理沙漠、將功贖罪更有意義。