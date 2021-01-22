正論：倚重外援終出醜　統一法制育人才

律政司重金禮聘洋法官鬧劇，最終以洋法官拒絕受聘收場，除了凸顯港府崇英戀殖，更反映香港沒有本地法律人才，以致涉及國安重犯黎智英的敏感案件，居然鬧至陣前易帥、醜出國際方休，堪稱自取其辱。其實，本港司法千瘡百孔，早已淪為漢奸走狗的保護傘，司法改革刻不容緩，甚至是時候考慮與中國法制接軌，一方面培養本地人才，另一方面讓內地律師來港，為統一法制做好準備。

今次鬧劇源於壹傳媒黎智英被控前年8月18日的未經批准集結案，案件將於下月16日開審，律政司原定委聘英國御用大律師David Perry擔任此案的主控官，惟消息傳出後，英國輿論口誅筆伐，連外相藍韜文也赤膊上陣，嚴厲批評David Perry「唯利是圖」、「良心何在」。迫於朝野壓力，這位御用大狀惟有縮沙，律政司日前突然宣布改為委聘一名本港律師接手案件。

英國政客向來將司法獨立說成神聖不可侵犯，但在香港事務上，司法獨立卻被他們棄之如敝屣，將政治凌駕法治，意圖影響香港法庭判決，堪稱無恥。然而，人必自侮而後人侮之。律政司迷信英國月亮特別圓，寧願捨棄本地薑，不惜免檢入境、花費巨額公帑也要聘請洋人，形同「寧贈友邦，不予家奴」的現代版，「又求又乞」最終卻給人摑了一巴掌，弄得灰頭土臉，自暴其醜，「唔衰攞嚟衰」。

香港是中國一個特區，回歸已經超過23年，人們實在不明白，為何香港法庭審理一宗本地案件，竟然要越洋聘請英國皇室御用大狀為主控官，更不明白為何終審法院23位法官，外籍法官就佔了15位之多，難道只有洋法官才懂審案？正如立法會議員何君堯質疑，除了主控官重用洋人外，終審法院長期只有4名常任法官，變相要委任海外法官為非常任法官，而且港府委任的非常任法官皆來自「五眼聯盟」國家，這些國家與中國為敵，這些法官審案有可能持平公正嗎？更何況，《基本法》並無列明委任海外法官為非常任法官的安排，港府是否自把自為，背後又有何目的，不能不令人懷疑。

求人不如求己。香港司法獨大成為最大亂象之源，「警察拉人，司法放人」更儼如為反中亂港分子張開保護傘，繼續放任下去，別說特區亂象無窮，成為國家安全短板才是心腹大患。然而，司法界對於社會要求改革的呼聲明頂暗抗，由終院前首席法官馬道立將司法改革一律打為「打官司不能贏才要改革」；到新上任的張舉能力抗成立量刑委員會，認為上訴庭處理量刑更有效；再到律政司司長鄭若驊不下多次為法官保駕護航，不准公眾批評，足見為了維護既得利益，司法界抵死頑抗，不容別人插手。明乎此，司法改革便不能指望港府推動，只有中央親自出手才有撥亂反正的希望。

與其修修補補，不如來一次刮骨療毒式大改革，徹底將殖民地餘毒驅散。經歷過佔中、旺暴以至反修例黑暴，所有反中勢力已經原形畢露，亂象之源已經暴露無遺。中央強調全面管治權，港府規定公務員必須宣誓效忠等，正是對症下藥之舉，但顯然仍未足夠。所謂人的因素第一，只要人的問題未解決，即使外在附加諸多規限，也不能確保這些人表裏如一。特別是司法界，黃色餘孽佔了絕大多數，以致判案屢屢有悖常理，激起爭議。中央要真正落實全面管治權，便不能不將司法刀把子收入囊中，掌握絕對控制權。

事實上，「五十年不變」早就荒腔走板，走樣變形，別說台灣及西方社會不信這一套，就連香港人也不信。香港遲早都要實行一國一制，而一國一制最大分歧正正在於中港法制不同，中國內地實行大陸法，香港則沿用英國的普通法，結果必然不是辦法，雙方愈走愈遠。故現在就要為法制統一做好準備，首先是培訓本港律師和法官認識大陸法，北上學習交流，不識學到識；然後是讓內地司法人員來港參與審案。窮則變，變則通，中港兩地互相交流，打破樊籬，不再自我設限，才不會受制於人，才能打破司法刀把子掌握在外部勢力及其代理人手中之局，才能避免又求又乞終被玩的鬧劇重演。中國地大物博，人才濟濟，14億人口之中，不可能沒有法律人才，香港法庭審案根本可以不假外求。

有人一語中的，指出澳門和香港一樣，過去也是殖民地，但和內地同樣行使大陸法，23條亦早已立法，澳門做得到，香港做不到，堪稱笑話。甚至乎，連台灣都是奉行大陸法，反映兩岸四地之中，中國內地、澳門和台灣都有條件做到法制統一，只有香港獨樹一幟奉行普通法，連內地和澳門慣叫的「檢察官」也要叫做「主控官」以示不同，大搞另一套，成為國家安全的風險口、中央落實全面管治權的阻力。由此可見，要徹底堵塞國安漏洞，實現真正回歸，改革香港法制便要由今日做起。誠然，這樣的大改革不可能一蹴而就，也不是一時三刻做得到，但為了長治久安，為了國家統一大業，即使多麼困難也要開始。當港澳地區法制實行一國一制，融入國家發展大局，將來統一台灣後便可照辦煮碗，避免「一國三法」的問題出現。

總而言之，香港早就不是英國殖民地，中國才是香港的主人，惟有端正主人家的態度，將殖民幽靈趕出特區，將司法獨大和人的問題解決，香港才可真正自強，人心才可真正認祖歸宗。