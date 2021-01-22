香港的新冠肺炎疫情似乎很難清零，按照政府所說的單位數確診病例亦不易達到。因此，政府即使不顧一切地放寬防疫限制，也不可能完全取消，香港市民仍然會小心謹慎自我防範。而外國的情況比香港嚴重，防衞亦嚴，香港經濟還不可能恢復正常。

現時香港的失業率已升至6%以上，春節之後，企業倒閉與裁員將會擴大，失業率應會上升至7%或以上，而實際的減薪、減收入情況比失業率應更為嚴重，會是惡性循環，衰退是難免。香港原有近百萬的貧窮長者，失業、減收入的打擊便會增添幾十萬人，牽連所及，香港700多萬人口中，可能便有至少五分之一的家庭受到影響，形勢惡劣。

這樣的天災底下，社會主要依靠政府援助，但是政府的社會福利政策，長期受殖民地時代以來的西方右派保守主義思想主宰，沒有救急扶危的同理心、同情感，也不知道放任的資本主義產生長期貧窮的制度根源。以往綜援由政府帶頭製造標籤歧視，在疫情下的紓困政策還是偏向大企業和資本，對中下階層的協助也還是諸多推搪、刁難，結果是花了幾千億元儲備，卻作用不大，當前正是中下階層陷入更水深火熱之中。

一方面，如財政司司長陳茂波所言，政府儲備有限，難以再如前般大放紓困援助；另一方面，有特首林鄭月娥、勞工及福利局局長羅致光之流迷信西方保守主義，抗拒擴大失業援助，春節過後的失業潮和中下階層的困境將加重，便似乎是要坐以待斃了。對不少家庭，包括原來的中產階級，都會是大災難。一時的困境，更可能造成他們一生的悲慘。加以疫情若失控氾濫，病亡者慘，病後的後遺症更慘，這或許並不是高高在上的高官們所能理解的。政府無情無良，不願施以援手，社會怎辦？

幸好有國安法，不會再起黑暴動亂，但受苦者眾，不能視若無睹。當然，最佳出路是速平疫患，但政府無心無力無策，只能稍作自救。

一是工會及社福團體，全力協助中下階層居民申請政府現有的社福資助。高官不願增加措施，就讓社會把現有制度完全利用起來，協助中下階層居民排除各種困難申請，即使杯水車薪，能盡多少力便盡多少力。

二是大幅度增加免費飯食派發，不加審查幫中下階層或其他人解決食的難題，讓眾多在疫情中受到暫時打擊的民眾和家庭可以稍紓困境。派飯所需費用不多，更可由民間贊助，但解一時之困，對受者和社會恩惠卻大。香港改不了當權者，便只能小修小補，至少要保住人民餬口。