美國前副總統彭斯在和特朗普一起「捲鋪蓋」前夕，於美國加州勒莫爾海軍航空站發表演說，攻訐中國通過「軍事挑釁」和「債務外交」擴展地區影響力。他說：「所以我敦促拜登政府繼續推進我們的路線，勇敢面對中國的侵略行為和不當貿易行為，挺起胸膛去確保一個自由與開放的印太地區，將美國和我們那些熱愛自由的盟友放在首位。」彭斯同時吹噓特朗普政府任內「美軍有遏制敵人、避免戰爭的能力」，更表示「偉大的美國可以阻止邪惡」。

彭斯的攻訐、吹噓、叫囂和對拜登政府的「敦促」，聽在中國內地那些親美、媚美、崇美的「公知」耳朵裏，聽在香港、台灣那些甘當老美走狗，從事「港獨」、「台獨」，力圖以老美「價值」顛覆、分裂中國的反華反共分子耳朵裏，肯定是心花怒放、深受鼓舞。他們是多麼希望特朗普的反華後繼有人！然而，這個希望肯定落空，不管拜登是否繼續特朗普的路線，甚或比特朗普更瘋狂、更狡詐，彭斯叫嚷的打擊中國、「保護盟友」的目的一定達不到，老美走狗的日子一定更加難過。

拜登政府將有4年時間和中國博弈，保護盟友和狗腿子，這用不着彭斯「敦促」也會做。那麼未來4年，中國將會怎樣？不必懷疑，連老美也能算到，中美各方實力、國力的差距將進一步縮小。未來4年，香港的反中亂港勢力定將遭到毀滅性打擊，老美再難找到政治代理人，香港的行政、立法、司法領域將施改革，香港教育、媒體中的危害國安之污垢將被清理；香港的「一國兩制」將注入新的動力和新的實踐內容，香港將更好地融入國家發展大局，納入國家治理體系。

未來4年，北京將施以更加嚴厲的手段震懾「台獨」，美國愈是發狠「挺台」，台灣愈是「恃美抗中」，北京「武統」台灣的步子就會愈邁愈快，4年內拿下台灣非無可能，4年內「以武逼統」、「圍困台灣」，北京隨時可做。彭斯「強化美軍遏制敵人」的叫囂一定不管用，北京的決心不可撼動。