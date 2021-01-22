司法亂象，無奇不有。律政司臨陣易帥，由本地律師代替英國御用大律師David Perry，擔任黎智英等人涉嫌非法集結案的主控官，實在狼狽。這除了反映律政司處事兒戲，戀殖陋習不改，也證明英國干預香港事務，已到了赤裸裸的地步。香港回歸逾23年了，為何司法依然無法擺脫殖民幽靈？為何至今還要看英國人臉色？中央政府到底有沒有認真思考過這些問題？

David Perry獲聘擔任此案主控官後，英國朝野即出現一片噪音，連外相藍韜文也赤膊上陣，指案件涉及「民主派人士」，David Perry唯利是圖，「良心如何過得去」。很明顯，英國政客將政治凌駕法治，無非想向香港法庭施壓，企圖影響審訊及裁決，這種行徑與他們一向吹噓的司法獨立恰恰背道而馳，既卑鄙又無恥。

當然，人必自侮而後人侮之。香港並非沒有本地律師可以擔任檢控官，律政司偏偏捨近求遠，不惜花費巨資聘請英國大狀，本想討好洋人，結果反被摑了一巴，可謂自取其辱。現在最大的問題是，此案經過這番折騰，能否排除外部干擾而獲得公平審訊？這種擔心不是沒有道理，近年「警察拉人、司法放人」的例子不絕如縷，早已令人對法治失去信心。尤其此案涉及黎智英等反中亂港頭目，更不能排除有人明縱暗助的可能性。畢竟司法界充斥無間道，黃絲法官和律師比比皆是，加上英美公然插手，任何怪事都有可能發生。

說來實在可悲，香港回歸逾23年後的今天，司法大權依然牢牢地掌握在洋人及其代理人手上，與回歸前根本沒有任何分別。別的不說，終審法院23位法官，外籍法官就佔了15名，這是正常現象嗎？香港竟是誰家天下？歸根究柢，司法亂象正是香港所有問題的根源，中央要落實全面管治權，令香港實現真正回歸，就必須奪回刀把子，打破司法獨大，否則，即使有《港區國安法》，也只能淪為擺設。