刑事案件一環扣一環，無論是普通法還是大陸法制度，法官都是主宰一宗案件的最重要一環，傳統中國有明鏡高懸的包青天故事，成為家喻戶曉的人物，自古以來百姓都知道一個好官的重要性。不過道理大家都懂，現實生活包青天難求，大家未必會遇到公正嚴明包黑子，在香港遇上包庇黑暴的司法人員機會可能更大。回歸逾23年，這些港版「包黑子」潛伏多時，一直低調，到前年反修例暴潮後便開始露出真面目，警察拉人，司法放人，屢見不鮮。

律政司是捍衞法治的使者，但近年內部「立立亂」，尤其是醜聞多多的鄭若驊擔任司長後，更加急速墮落，士氣大挫，兩年33名律師離職，連刑檢專員也求去，最近又有高官以私人理由「跳船」，本來已經表現差勁，現在流失資深人才，檢控水平可想而知。所以遇上大案便要外判給私人執業，如果是找本地人還可以接受，但偏偏戀殖心態作祟，經常找昂貴的英倫大狀來客串，公帑輸送海外舊宗主，令人感到氣憤。

發生在前年8‧18的非法集結案，黎智英與泛民主派共9人被控，案情並不複雜，有相有片，普通律師應該可以應付裕如，律政司竟然委託英國御用大律師David Perry出任案件主控，又是送上一大筆公帑給外人享用，惹來強烈反對聲音，英國方面亦施加壓力，外相藍韜文更加指手畫腳，干預香港司法，這宗案件如果繼續由這位洋大狀主控，實在令人懷疑會否有公平審訊。律政司日前宣布臨陣換帥，委聘一名本地律師接手案件，又是惹來議論紛紛。

早知今日，何必當初，現在授人話柄，如果本地律師有能力的話，為何不乾脆一開始便用本地薑，相信律政司在這個時候不會說這位替補人選會令案件勝算大減吧，既是如此，之前找洋大狀理由根本不成立，統統都是藉口吧！