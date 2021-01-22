前特首日前表示，根據《中英聯合聲明》及《基本法》，特首可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，毋須修改《基本法》，「英國人亦不能說我們違反」上述檔案。另外，他強調民主派要承認香港民主並非主權性民主，與新加坡不同，香港只能與地方政府相比，例如東京、倫敦，這些市政府毋須聯邦任命，因為他們的權力比香港特首細得多！

現就協商特首和主權性民主一事討論一下。一、「根據《中英聯合聲明》及《基本法》，特首可通過選舉或協商產生」。（1）把英國拉入來討論香港民主選舉是「政治不正確」。回歸以來，中央說明《中英聯合聲明》已是歷史，英國不能以它來針對香港事務。英國不應對中國內政（包括香港事務）指指點點，這是違反國際慣例。所以回歸以來，中央從沒有以英國人的喜惡來決定香港的政制發展，又哪會擔心違反呢？

（2）由於兩份檔案都容許協商產生特首，所以毋須人大釋法。說法好像是用協商就毋須人大介入，香港可自我決定。但這是違反《基本法》的，因為《基本法》附件一加上人大過往的決定已清楚定明選舉特首的程式，那又怎可以香港可自行決定改變呢？當然，更重要的是違反《基本法》第45條。香港政改已非由零開始，是已起步、已發展，但未到最終目標。突然把已推行的選舉方式改為不選舉的協商，是違反《基本法》第45條所說「循序漸進」和「最終普選產生的目標」，而走回頭路。

二、強調民主派要承認香港民主並非主權性民主，與新加坡不同，香港只能與地方政府相比。（1）不可將港獨派等同民主派。民主派80年代積極參與訂定《基本法》，回歸後3次政改，民主派都有與中央討論、開會和座談。莫非中央是與港獨分子商討？當年民主派與中央的分歧在時間表和普選方式。從未聽過有民主派要求主權國家的民主，要打民主派毋須如此扣帽子式暗插一刀！

（2）將香港比作市政府。因權力細，故毋須中央任命，這是極大錯誤。須知要不要聯邦（中央）任命不在權力大小，而在其制度。在英國，小如縣市政府，大如權大的蘇格蘭、北愛及威爾斯政府的任命，都毋須聯邦政府任命。在中國，大如直轄市和特區，小如縣、市和區，都要上一級任命。所以民主選舉是選擇執政者，而執政者權力來自憲法和法律，與「主權性民主」無必然關係。

協商特首沸沸揚揚，明顯是因傳出中央有意改變香港政制以確保當選者是愛國人士。歷史告訴我們，有人為爭取中央信任，不理客觀社會狀況和社會利益，寧左勿右。