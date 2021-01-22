港府抗疫一年，清零無期，第4波疫情不知伊於胡底，隨時又有第5波殺到，港府抗疫之無能，有目共睹。反觀一橋之隔的深圳和澳門，疫症早就清零，新春前夕一片喜氣洋洋，跟香港爆個七彩有若天壤之別。

連日來確診個案數字高企，日前更驚現過百宗，重回風聲鶴唳階段。最慘是整個油尖旺區和深水埗都淪為疫區，這些區域不僅人口密集，也是購物或商業重鎮，即使不住在該區，很多市民都因為開工或購物而要出入上述地點。港府至今不敢將整個區域封閉做強制檢測，一味不斷將大廈納入檢測範圍，惟沒有禁足令配合，加上事事慢十拍，到頭來事倍功半。

抗疫拖拉，唔湯唔水，結果是人命損失不斷，經濟陪葬。最新公布的失業率達6.6%，雖比外界預期的7%略低，但也創出16年來新高。日前一間大型旅行社將百多名導遊遣散，反映了經濟嚴峻的冰山一角。香港本來就沒有自己的大型產業，來來去去靠金融地產和旅遊服務業支撐，當全球旅業陷於冰封，海陸空交通陷於停頓，沒有旅客來港，不僅與旅業相關的行業率先倒下，金融和地產業一樣有影響。港府抗疫無能，振興經濟無計，市民只能等死。

反觀內地疫情近日雖在個別地區出現反彈，但仍屬總體可控，而且去年GDP錄得2.3%的增長，是全球唯一實現年度經濟正增長的主要經濟體。原因不言自明，就是中國式抗疫發揮作用，封城鎖國一段時間後將疫情清零，人們可以有序復工復市復學；歐美則相反，抗疫半天吊，封城不徹底，一味指望疫苗打救，結果死傷枕藉，經濟每況愈下。

港府好學唔學，不信國家卻對英美方式深信不疑，林鄭至今仍認為封城抗疫不可行，只是口號。隨着外國愈來愈多疫苗打死人個案出現，市民接種疫苗意欲低下，真不知港府還有甚麼板斧抗疫？