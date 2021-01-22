美國新任總統拜登終於入主白宮，今屆總統選舉惹起的爭議初步告一段落。事前，很多人擔心權力交接時，前總統特朗普的支持者會發起武裝行動，使國家亂作一團，本欄則斷言不會。事實上，大規模的流血事件並無發生，不獨是守衞森嚴的華盛頓沒有，其他地區也沒有。未來幾天，會否出現零星的亂事？沒有人能夠排除這個可能性，但肯定不會成為氣候。

本欄一直強調，特朗普此人雖然有點孩子氣，但不是壞到骨子裏的人，他體內總帶點基督徒的善良和紳士的風度。他競選落敗，心有不甘，賭氣不在白宮迎接下任總統，這正是孩子氣的一面。但據說，他仍然在橢圓形辦公室內留下一封措詞得體的信件，以表示對白宮新主人的祝賀，也算是展示了自己紳士風度的一面。特朗普不是喜歡血腥的人，當支持者闖入國會山莊，造成5人死亡之後，他和太太梅拉妮亞都走出來譴責暴力。本來當地8大民兵組織蠢蠢欲動，但見到他們的精神領袖堅持反對動武，一眾散兵游勇也就沒戲可唱了。

據說，特朗普的新計劃是要組織第3個大政黨，名為「愛國黨」。嘿嘿！我勸他要三思。觀乎他今次連任失敗，其中一個重要原因，就是開罪了美國由財閥組成的暗黑勢力，人家的胳膊比你粗，你從一開始就輸定了。美國民主、共和兩黨互相制約，是暗黑勢力苦心經營多年的政治平衡遊戲，他們斷不輕易讓人打破。特朗普一旦另立新黨，整個政治平衡可能就要散架，茲事體大，財閥們不會聽之任之。

剛卸任的白宮主人其實並不輕鬆，目前有多宗官司纏身，弄不好的，或許下半生就要在牢獄中度過。特朗普如不造次，暗黑勢力跟現任總統打個招呼，他或許就可以獲得特赦，但如果不安本分，各種針對他的訴訟案定必紛至沓來，苦日子肯定還在後頭！