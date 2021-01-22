晚清的康有為給朝廷提過不少建議，其中一則是「慎左右」。有論者指出，古往今來，任何領導人要想管治成功，要想社會井然有序，都要有好的管治團隊。康有為對在上的能否用人唯才、「慎左右」的態度尤為嚴肅懇切。

康有為說，清朝之所以如此不濟，就是出現「節頹俗敗，紀綱散亂，人情偷惰」，這現象的主因在於「不慎選左右故也」，他痛斥當時國家已然危機四伏，大臣們卻不警覺，一味粉飾太平，迎合慈禧太后嘅聲色之好，「徒見萬壽山、昆明湖土木不息」。喺咁嘅情況下，清朝焉有不亡之理！

呢，香港第4波疫情依然嚴峻，油尖旺、深水埗唐樓疫區告急，增設「核心區」恍如倒瀉籮蟹，食衞局局長陳肇始張弛無道，政策朝令夕改，年宵花市說唔辦又死而復生，反覆無常嘅舉措令花農損失慘重，有花農指政府話取消年宵花市，佢已用10萬元短租街舖售花自救，如今又話重開，令佢蝕完又蝕！可見政府施政如果不經大腦，思慮不周延，害苦的就係老百姓！

大家都難忘陳肇始去年禁止午間堂食嘅「傑作」，搞到要返工嘅基層「冇啖好食」，結果措施好快就「壽終正寢」！其後又有人為公關災難，「430疫情記者會」忽然話要改網上舉行，結果惹來炮轟，政府旋即跪低宣布一切照舊！你話庸官係唔係身痕吖？朝令夕改唔通成為廢柴政府施政嘅新風格？

走筆至此，老朽忽然閃起本報「正論」日前所說：兩制失敗非戰罪，一切皆是人問題！14個字已道出特區沉淪之主因。「一國兩制」之所以荒腔走板，正如「正論」開門見山指出：「兩制設計有其現實和歷史意義，問題只是出在執行的人身上，亦即是人的問題⋯⋯特區4位特首沒有一個能孚眾望，結果再好的制度落在庸官之手也會百病叢生。」旨哉斯言，中央能吸取教訓「慎左右」乎？