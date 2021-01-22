「港深創新及科技園」的河套，近日又再成為熱門話題。這次的爭端比較簡單，承建商正進行土地平整工程，卻被一位聲稱在河套耕種及養魚的農民葉先生索償，他聲稱在該地從事農耕20年，幾年前政府圍欄時已因為損毀他的農作物，賠償2.5萬元，今次工程對他的農地及魚塘損毀更大，理應賠償額更多。據悉，政府在工程預算中已留了22萬元作青苗補償，今次卻表示已一早警告，故不打算賠償。

河套區的業權其實一直混淆不清，原因是土地本來屬深圳，由深圳管轄，只不過因為把深圳河拉直，土地在新河道以南，才在1997年後把管轄權移交香港。深圳市政府在管轄權移交之前，便已把土地的業權轉給市政府屬下的深業公司。即是說，土地雖然改由香港政府管轄，但業權仍然在深業公司手上。

香港特區政府不同意土地業權與管轄權分開，相信兩邊政府就此問題曾長時間磋商，最後結果是採港深合作方式，2017年成立港深創新及科技園，共同發展，管理委員會也將由兩地政府派員組成。深圳河疏濬工程於1997年完成，河套區如何運用卻一直只見提出不同方案，如發展成特別免稅商業區，居民可以進出不當作出境；也有建議發展成校園區，由香港的大學在河套開辦分校，招收內地學生，讓他們保持內地居住身份前來唸書。20多年來河套未見任何發展，我認為與兩地政府遲遲未能達致共識有關。

立法會曾就港深創新及科技園撥款開會，建制派沒有太大意見，反對派對科技園的共管模式甚表懷疑，我認為是因為對河套地區的來源、對兩地政府就管轄權及業權是否取得協議的認識有關。反對派當時認為港府不應退讓答應共管，其實是對問題本質不了解。如果在河套移交前，業權一直由私人公司持有，其業權不會因管轄權轉變而失去。共管是深圳政府作了退讓，而非香港特區政府。