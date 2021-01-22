本周，河南在全國率先召開省兩會，然而卻被一個大大的「瓜」搶走了風頭。帶隊參加省兩會的濟源市委書記張戰偉，成為了頭號新聞人物。這一切源自去年11月，他在當地機關食堂悍然打了市政府秘書長翟偉棟一耳光，後者連羞辱加害怕，病倒進了醫院。翟妻（也是當地國企的領導）氣憤不過，為夫伸冤，特意選擇在省兩會開幕前一天，將事件經過公諸社交平台。

一時間，輿論嘩然。張戰偉一下子成了眾矢之的，連官媒都批評他太過囂張，恐怕烏紗難保。事件熱度空前，被網民戲稱是繼薄熙來掌摑王立軍之後，代價最昂貴而慘烈的一個耳光。

士可殺，不可辱。歷史上固然有婁師德這樣「唾面自乾」的超級忍者；現實中也不乏奴顏屈膝、毫無廉恥底線的小人，比如雲南出版集團總編輯龍雪飛，為表效忠，公然向省委書記秦光榮夫婦下跪。但多數人很難咽下被打的侮辱，董太師戟擲呂契仔，張翼德鞭打張達、范彊，都落得個身首異處；王立軍也是受氣不過，出走美國駐成都總領館，牽涉出震驚世人的大案，改寫政壇格局。

市政府秘書長，在一個地方，已經算是神通廣大的「大老爺」了。但是在市委書記面前，卻被當眾掌摑，毫無反抗。內地官場文化中，官大一級壓死人，作為市委書記，更是大權獨攬、唯我獨尊的一把手，書記手中握起筆桿子、拿起印把子，就可以對項目審批、資金撥款、土地開發、人事任免等，生殺予奪，可謂名副其實的一手遮天，視下屬如奴如僕，肆意驅使，要求絕對服從。於是乎，看到不順眼的秘書長，這隻手便不由自主下意識地抬起來打到其臉上。

這是各類官場「打臉」事件的體制性因素。官本位的環境造就了深入骨髓的特權意識，任性傲慢，盛氣凌人，耍官威，擺架子。另外，也與官員自身的修養、性格、作風因素有關。無論如何，當眾動粗，除卻官德政紀不談，連起碼的文明修養都不具備。但有的官員就是慣於我行我素，跋扈橫行，匪氣痞氣十足，一副「山大王」作派。已經落台的雲南紅河州政法委書記和建，出行須警車開道，縣委書記迎接晚了一分鐘，就被當眾罵得狗血淋頭。山東乳山市委黨史研究中心主任徐華偉，對下屬動輒搧打辱罵，被網絡曝光之後，遭撤職、降級，拘留15日。

當張戰偉這樣的「一把手」成了「一霸手」，很難想像他可以帶領一個地區進行法治建設，營造政治生態。秘書長尚且被肆意掌摑，升斗小民更是視若草芥。張書記打了秘書長的臉，卻砸了自己的腳，也打了當地黨政形象一記響亮的耳光。2019年，同樣是在河南，男子常某偶遇初中老師張某，因憶及張某當年體罰自己，遂心生不滿，對其連搧4個耳光並擊打兩拳，結果被以尋釁滋事罪判處有期徒刑一年半。官方常說「法律面前，人人平等」，不知當眾打了秘書長一耳光的市委書記，又該如何處理？