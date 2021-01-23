神州觀察：制裁華府前高官　中美關係難回頭

中國大陸政府在美國新總統拜登就職後不足半小時，旋即宣布對其前任特朗普時期的28名高官及顧問實施制裁，當中一個重要原因，就是他們「在台灣問題上表現惡劣」，此舉更可歸結到反華反共等更深層次核心利益問題上，被認為是對中美關係近年遭嚴重破壞的一種強烈反制，同時寄望能為雙方未來4年關係發展「定下基調、劃清底線」。

只是這樣的反制措施究竟有多少實質內容，及能起到多大震懾作用，不免令人懷疑，反正已遭拜登政府官員毫不客氣地批評是毫無建設性，甚至被說成是犬儒主義。而就在大陸宣布該項制裁措施的「半小時前」，台灣駐美代表蕭美琴已被正式邀請出席了拜登的就職典禮，此舉更被指是自1979年華盛頓與北京正式建交42年以來的首次，並被外界視為美台互動的新突破，說明拜登新政府對北京定下的、開出的中美關係基調、底線並不買帳。

事實上，外間對於拜登上台後的中美關係走向不乏猜測。總體而言，或許如大陸社科院美國研究所專家所說：「中美關係再也回不到過去」，原因是美國政界在對華問題上基本已達成共識，亦即視中國大陸為美國最大的戰略競爭對手，搞不好還會繼續交惡，甚至引發戰爭。當然也有「利好」的一面，就是拜登行事作風相對溫和，不會像特朗普那般難測，作出一些嚴重激怒北京的言行，包括像拜登的資深幕僚、哈佛大學國際關係學者艾利森所說，美國新政府對「一個中國」的立場並無異議，亦不會承認台灣獨立，中美關係或會暫時得以緩和。

但也不能被拜登慈眉善目的表象迷惑，其實他的制華策略手段或許更為務實，屬綿裏藏針型，譬如在美台關係上採取「多做少說」，表面上宣稱謀求美陸台3方和平共榮局面，事實上肯定是美國利益優先，那樣只會繼續利用台灣牌攪渾水，讓北京疲於應付。這從拜登對多名國安團隊核心成員的任命上亦可見端倪，他們都屬挺台派、對華強硬派，且過往不乏與台灣的蔡英文總統及民進黨高層官員有過多種形式互動。

針對北京的制裁行動，美國國家安全委員會發言人更揚言美台關係「堅如磐石」，足見作為中美關係中最為核心的台灣問題，日後仍大有文章可做。至於早前澳媒披露的特朗普政府將台灣作為「第一島鏈」的制華戰略，不也是美國朝野共識？豈會因換了個總統而改變？須知拜登上台前就說過，要廣泛團結所有民主國家一起對抗中國，將來在對台軍售、變相支持台灣加入某些國際組織，乃至就香港問題、新疆問題繼續指手畫腳，實行長臂管轄，都將會是無可避免的存在，對北京來說，恐難有喘息機會。