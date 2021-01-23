世界視線：拜登籲朝野團結　紓困案可見真章

剛上任的美國總統拜登，在就職演說中呼籲全國團結，結束民主、共和兩黨支持者近年嚴重對立的局面，1.9萬億美元紓困方案能否在參議院取得60票贊成票過關，無疑是對拜登倡導的兩黨團結方針的最大試金石。

拜登這兩天簽署了多項行政命令，撤銷特朗普政府在疫情、環保、經濟以至移民等的政策，惟支持彈劾特氏議案、共和黨重量級眾議員伊莉沙白卻發表聲明批評，指國家正面臨重重挑戰，兩黨正須通力合作，總統這時候扭轉一系列重要政策，恐危及經濟復甦。

對1.9萬億美元紓困方案有所保留的，還包括在去年參議院彈劾特氏的審訊中，共和黨唯一投下贊成票的羅姆尼。他坦言，國會前不久才通過9,000億美元紓困方案，難以接受政府再花大錢。事實上，限縮政府赤字不僅是羅姆尼的政見，也是共和黨的傳統立場，看來拜登要爭取10名共和黨參議員支持絕非易事。更何況拜登的一籃子紓困方案，中間夾雜了不少「社會主義」私貨，其中包括將聯邦最低工資由每小時7.25美元大幅上調至15美元。共和黨參議員布倫特已表明該黨絕對不會收貨。

面對爭議，拜登有兩條路可以選擇，第一條是通過啟動「預算協調」（Budget Reconciliation）程序。該程序容許對有關聯邦支出，將通過門檻降低至簡單多數，換言之，只要50位民主黨參議員全體投贊成案，再加上作為參議院議長的副總統賀錦麗的關鍵一票，紓困案即可順利過關。

第二條路則是透過朝野協商，在個別議題上讓步，以取得共和黨人支持。問題是，即使拜登個人有妥協的意願，也必須先擺平黨內反對聲音。要政治妥協就必須有一定的互信，但對上一次民主黨操控府、院的2009年，時任副總統拜登推動救市方案，雖然取得共和黨人的贊成票，但代價是將金額大幅減至8,000億美元，不少民主黨人餘恨未消。問題是，一旦啟動「預算協調」程序，意味着華府將重回「人多蝦人少」的狀態，所謂「朝野團結」，還會有人相信嗎？