正論：抗疫一周年　哀我香江殘

去年1月23日，香港驚現首宗新冠肺炎確診個案，從此拉開驚心動魄的抗疫序幕。一年過去，香港由第1波疫情經歷到第4波，港府依然沒有吸取教訓，抗疫依然毫無進展，清零依然遙遙無期，經濟卻直插谷底，人命損失接連不斷。更慘情的是，康復者因為缺少支援而徬徨無助，生理心理飽受煎熬，林鄭比當年老董政府應對沙士更不堪。事實證明，港府不僅無能，而且無恥，生為港人，何其不幸！

去年今日，武漢傳入第一宗確診個案，接着疫情一發不可收拾，而且每一波的開始，都是因為港府中門大開所致。君不見，第1波由內地入境者引發；第2波來自歐美留學生返港引爆；第3波走漏免檢的機師和海員；第4波則因尼泊爾病毒株由隔離酒店帶入社區。

港府抗疫漏洞百出，代價卻由全港市民承受，食肆、美容、酒吧、健身、娛樂等行業更是首當其衝，幾乎每次都是率先被拿來「祭旗」，失業率亦隨之飆升至6.6%的16年新高，惟港府抗疫依然後知後覺，不湯不水。昨日又透過傳媒放風，指今日將在油麻地及佐敦一帶指定區域實施封區禁足令，區內人士必須完成強制檢測。但別說封區式抗疫姍姍來遲，早就錯失時機，病毒已經遍地開花；就說港府連封區都封得不徹底，學內地又不肯學全套，內地是嚴格執行禁足令，港府則容許區內居民在圍封範圍自由出入，效果必然大打折扣。

更遑論油尖旺的疫廈愈爆愈多，昨日新增61宗確診，當中便有24宗的患者居住在油尖旺區，佐敦金威廣場甚至出現「煙囪效應」，C座單位居民需緊急撤離，證明只集中一個小區域實行禁足令並不足夠，周邊地區必然有大量漏網之魚，病毒則上下縱橫不斷擴散，庸官思慮不周，已到了人神共憤的地步。大家終於明白，這些所謂的港府「精英」根本不值一哂，「港人治港」簡直徹底失敗，尤其對比一橋之隔的澳門和深圳，三地政府抗疫能力高下立判。昨日澳門在相隔半年後新增一宗輸入病例，整個防疫機制即時發揮作用，正如當地官員所說，之前一直沒有病例只是幸運，各部門無時無刻都做好預案準備，儼然向林鄭政府「頭痛醫頭式」抗疫摑了一巴掌。

所見既可駭，所聞良可悲。目前本港死於新冠肺炎者已有百多人，累計確診人數接近一萬大關，然而即使康復出院檢回一命，亦不代表從此無憂，恰恰相反，這才是另一個噩夢的開始。本報訪問了多名新冠肺炎康復者，他們大都受後遺症折磨，氣喘、肺纖維化、一度失去嗅覺、體弱無力已夠悲哀，更可悲的是港府毫無支援，物理治療和心理輔導統統欠奉，任由他們自生自滅。有受訪者坦言，最難受是受到社區歧視，隔籬鄰舍避之唯恐不及。經濟援助同樣付之闕如，當局僅為合資格者提供一筆過5,000元恩恤津貼便關人個關，何況至今獲批個案不及申請的一半，反映港府視百姓為芻狗，根本沒有急民所急。

回想2003年沙士一役，港府一樣遭炮轟抗疫無能，惟當年的官員尚且知恥，不僅時任衞生福利及食物局局長楊永強問責下台，港府對沙士康復者的支援更維持至今。既有信託基金支援他們生活，更有復康診所專門為他們服務。事實擺在眼前，港府一屆不如一屆，林鄭政府比當年的老董政府表現更差勁，如此庸官直到現在仍厚顏戀棧高薪厚職，沒有一人問責下台，甚至自誇「張弛有道」、「精準防控」，懶理香港陷入水深火熱，一味好官我自為之，堪稱無恥之尤。

由防疫措施朝令夕改，到禁聚限制朝三暮四，再到封區強檢「唔做又做」，反映的是港府進退失據，方寸大亂。顯而易見，庸官抗疫已經無招，唯一指望是疫苗打救，但食衞局局長陳肇始的「藥廠免責論」前言不對後語，加上疫苗安全及效用成疑，早已令市民信心盡失。

抗疫一周年，百業凋敝，民不聊生，香港不死一身殘。一旦連疫苗都無法遏止疫情，一旦應驗了專家所言，疫情於明年底始能受控，香港屆時還剩下甚麼，坐在冷氣房閉門造車的庸官可有想清楚？

才不勝，不可居其位；職不稱，不可食其祿。庸官們，請拿出僅餘的良心，下台吧，別再殘害香港人了。