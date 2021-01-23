功夫茶：堆填區大把疫苗　索一索就有抗體

做得司局長級嘅問責高官，位高權重，薪高糧準福利好，阿哥，講緊都成30多萬元一個月，如果執行能力弱雞，但知頭痛醫頭腳痛醫腳，你話點搞啊！港產高官，經常頭痛醫腳，腳痛醫頭，甚至唔知痛喺邊度！呢，依家油尖旺、深水埗區疫情爆到失控，食衞局局長陳肇始依然如在夢中：未來會盡最大努力！

唉！紅了櫻桃，爛了香蕉，時間從不等人，何況防疫抗疫要爭分奪秒，等庸官再努力，腳行攰咗，就用膊頭接力走，而確診人數已接近一萬，死亡人數又破紀錄啦！有傳建制派質疑局長無力領導抗疫，要求撤換局長喎！陳肇始一味厚顏任人「笑恥」，一副「緩尋芳草得歸遲」咁款，阿姐係都要再坐一會吖你吹得我脹咩？

呢，抗疫無能，再努力都係呃人！依家庸官最後寄望疫苗係神仙，一到就可解困！可惜啊，廢官一味等運到，對疫苖訊息發放亂晒大龍，五時花六時變，直頭係「臨表涕泣，不知所云」，你叫市民點信你呢？既然疫苗被視為港人最後一根救命稻草，點解啲廢官企定定喺度，碌木咁乜都冇做，有冇諗過點叫市民安心接種吖？有冇乜誘因鼓勵市民捋起衣袖，好冧咁樣去注射「救命針」吖？

阿爺要港府力促港人打疫苖，淨係睇吓尋日多名港區人大代表及全國政協委員，一大早喺灣仔會展中心集合，浩浩蕩蕩乘旅遊巴赴深圳接種新冠疫苗就知喇！之不過，佢哋有充分信心啫，普羅市民就未必喇！一來對疫苗安全成疑；二來庸官發放疫苗訊息亂過亂葬崗；三來港府完全冇提供誘因，例如接種疫苗後證實陰性可返內地，不必隔離可通關之類，或者話若然一家人都打咗針，就可以晚上六時後有堂食，相信食肆老闆都會歡迎！

嗱！廢官佛系抗疫，有調查指出，四成港青表明不會接種疫苗，逾八成人質疑成效，驚做白老鼠！睇個勢，民無信不立，市民對呢個廢柴政府失晒信心，啲疫苗冇乜人打，遲早都係一批批送去堆填區，反正庸官都做慣大嘥鬼，就當係阿婆底底口罩白白浪費多一次囉！咁又唔使咁灰心，政府無能，靠害市民啫，等功夫茶出謀獻策幫吓庸官啦！

嗱！既然啲疫苗遲早送去堆填區，功夫茶建議喺將軍澳堆填區旁建設醫院或隔離設施，一任千萬劑疫苗喺垃圾堆中揮發，日子有功，說不定深呼吸，索一索舒筋活絡，藥到病除，呢招都算以毒攻毒嘞！

又或者有能力又唔想中招嘅，可考慮喺將軍澳置業興家，晚上食完飯同老婆手牽手去堆填區散吓步，說不定一索又有抗體，延年益壽，幾咁盞鬼！