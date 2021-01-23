新聞媒體是香港上層建築的重要組成部分，不管是官辦的、公辦的、私辦的、黨辦的，都不可避免的有政治立場和意識形態取向，無論在日常報道還是遇到重大事項時都會顯露，分別只是如何包裝、如何剪裁新聞及評論。

對此，所有新聞工作者都會用「專業手法」處理，都會標榜自己「客觀、中立、公允、專業」。大凡新聞媒體的老闆或管理層也對此心裏門兒清，只是有的老闆和管理層毫不掩飾，有的則「置身事外」，交給「下面的人」根據「編輯自主」處理新聞和評論。是的，上述種種都不是問題，都受到香港新聞自由、言論自由的保障。

問題在於，回歸20多年，有媒體從自己的政治立場、意識形態取向出發，在報道新聞、發表評論時，宣揚和煽動「攬炒」政府，宣揚和煽動「反中亂港」，宣揚和煽動顛覆「一國兩制」，宣揚和煽動「香港自決」、「獨立建國」，宣揚和煽動製造事端，以行動達到上述目的。

於是，這些言行就毫無疑問的危害了國家安全、危害了香港穩定和公眾利益，破壞了社會秩序，觸犯了包括國安法在內的多項刑事法律。有大漢奸之稱的黎智英創辦主理的壹傳媒就是此中大鱷，現在黎智英只是以涉嫌勾結外國勢力、干犯了國安法被抓捕，這是不夠的。事實上，他利用傳媒反中亂港、干犯顛覆國家和特區政府政權之罪，更是年深日久、惡迹纍纍。人們要睜大雙眼，好好看看，《港區國安法》何時以這項罪名向他收網！

97回歸後，香港某些媒體特別是壹傳媒，瘋狂到以國家為敵的地步、墮落到挑戰法律的地步、墮落到幫助外國勢力「反華遏中」的地步，這樣的媒體已成某些人的犯罪工具，它們的存在已構成對法治和國安的挑釁和威脅，對其整治和清理是必須的，這和「新聞自由」、「言論自由」毫無妨礙，恰恰是只有整治清理，才能清楚劃清邊界，更好的行使自由，這是中央管治權一定要做的事。